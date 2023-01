The Conjuring 4 potrebbe essere il capitolo finale della saga

È raro che un horror di successo non si trasformi in una saga, e così è stato anche per The Conjuring, che tra alti e bassi ha dato vita a diversi capitoli canonici e spin-off. C’è da dire, tuttavia, che il consenso di pubblico e critica verso le ultime iterazioni è venuto a scemare: il regista e produttore storico del franchise, James Wan (tra i moderni Re Mida del cinema horror), impegnato nella promozione dell’atteso M3gan, ha ora condiviso le sue impressioni sul futuro di questa saga.

Già, stiamo lavorando al quarto ora. Con i film di The Conjuring siamo molto protettivi. Quindi vogliamo prenderci il tempo giusto per fare in modo di realizzare tutto per bene e assicurarci che le emozioni suscitate dalle storie dei Warren che vogliamo raccontare, produrre e concludere siano veicolate nel modo giusto.

Wan, dunque, è stato incalzato sulla questione del “concludere” e se il tutto potrebbe concludersi con il quarto capitolo, come sembrerebbe suggerire.

Non possiamo saperlo. Non si può mai sapere. Vedremo.

Una risposta laconica, dalla risoluzione più aperta di quanto sembrasse in apertura; certo, c’è da considerare che di casi noti e iconici che i Warren hanno affrontato nella realtà non ne sono rimasti molti, e che forse sarebbe il caso di dedicarsi unicamente agli spin-off, calcolando anche che i “veri” Warren sono ormai deceduti entrambi. Come dice Wan, staremo a vedere: non c’è attualmente neanche un plot ufficiale o una finestra d’uscita per il quarto film, ma sappiamo che ci saranno sicuramente altri spin-off, a cominciare dal secondo The Nun, la cui produzione è oramai avviata.

L’ultimo capitolo della saga di James Wan risale a pochi mesi fa: The Conjuring – Per ordine del Diavolo, ora disponibile in home video e digital. Si tratta non solo del terzo capitolo della saga, ma anche dell’ottavo film di questo universo narrativo, che attualmente comprende anche tre episodi di Annabelle, The Nun – La vocazione del male e La Llorona – Le lacrime del male. Un franchise horror tra i più solidi degli ultimi anni, ispirato a persone realmente esistite e a misteri che hanno tormentato, negli anni, molti appassionati del soprannaturale. Vera Farmiga e Patrick Wilson sono ormai gli insostituibili volti cinematografici dei coniugi Lorraine e Ed Warren, nel terzo capitolo sotto la direzione di Michael Chaves.

