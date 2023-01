Jeremy Renner è ancora in terapia per trauma toracico e lesioni ortopediche

Come raccontatovi ieri mattina, il noto attore statunitense Jeremy Renner è stato vittima di un incidente all’interno della sua proprietà sita in Nevada, dove è solito passare l’inverno. Una delle attività invernali a cui si dedica da anni in prima persona gli è stata tuttavia infausta: a quanto pare il bobcat utilizzato per spalare l’enorme quantità di neve piovuta negli ultimi giorni gli è letteralmente passato sopra, creandogli un trauma toracico e delle lesioni ortopediche.

Secondo gli aggiornamenti di Deadline e TMZ i traumi sarebbero stati estesi e l’interprete avrebbe perso molto sangue, nel processo: un vicino di casa medico è riuscito provvidenzialmente ad applicare un laccio emostatico per evitare il peggio, in attesa dei soccorsi, che con l’elicottero hanno trasportato il ferito in ospedale, dove è stato sottoposto a chirurgia. Renner sarebbe tuttora in condizioni definite “critiche, ma stabili” quindi non dovrebbe essere in pericolo di vita, ma l’attenzione sul caso è alta e il sostegno medico è costante.

La famiglia ha subito ringraziato le forze dell’ordine, medici, paramedici e soccorritori tutti, nonché i fan che hanno inviato migliaia di messaggi di supporto.

La polizia, nel frattempo, ha requisito il gatto delle nevi e ha avviato un’indagine per scoprire cosa è andato storto: certi macchinari hanno blocchi di sicurezza specifici per evitare incidenti del genere, dunque c’è stato un problema strutturale ancora da scoprire.

Ricordiamo che Jeremy Renner è conosciuto soprattutto per essere l’interprete di Clint Barton, l’alterego di Hawkeye, personaggio Marvel comparso per la prima volta nel 2011 in Thor (con un cameo non accreditato), e che fu protagonista di The Avengers nel 2012. Questo character è stato protagonista anche di una serie TV uscita nel 2021 e distribuita sulla piattaforma streaming Disney+. Renner ha partecipato anche alla saga di Mission: Impossible, al film di Denis Villeneuve Arrival, e ad American Hustle.

