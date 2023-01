Jenna Ortega definisce l’horror come un genere “terapeutico”

Jenna Ortega è diventata popolarissima dopo aver interpretato Mercoledì nella serie TV Netflix sul character della Famiglia Addams, ma l’interprete è stata anche tra i protagonisti di Scream 5 ed apparirà pure nel capitolo sequel. Essendo addentrata nel mondo dell’horror, ultimamente la stessa Ortega ha parlato di questo genere, definendolo “divertente e terapeutico”.

Ecco le sue parole:

Forse altre persone non la pensano allo stesso modo, ma è interessante la risposta di Jenna Ortega. Parlando della sua esperienza con il franchise di Scream, la stessa Ortega ha raccontato di quanto sia stato divertente lavorare ai nuovi capitoli.

E parlando di attrici legate all’horror, ecco le parole di Jamie Lee Curtis, la scream queen per eccellenza, nel momento in cui ha dato il suo addio al franchise di Halloween durante la premiere di Halloween Ends.

Toni Collette, Naomi Watts, Katie Cassidy, Abigail Breslin and more paid tribute to Jamie Lee Curtis at the #HalloweenEnds premiere. Curtis said, "I can't believe that my legacy, way after I'm gone, except for my children, will be that I never gave up." https://t.co/JnGDnAmRBE pic.twitter.com/2W5iQUBvPN

— Variety (@Variety) October 12, 2022