James Bond: Aaron Taylor-Johnson avrebbe incontrato i produttori per un provino

Chi sarà il prossimo James Bond? Non si sa ma le voci e i fantacasting in merito si diffondono ormai da mesi, anzi, anni. Con Daniel Craig definitivamente fuori dai giochi è ora di voltare pagina, con una scelta che combini tradizione e modernità. Sembra che 007 non tenterà la strada intrapresa da Doctor Who, dunque niente genderswap né un interprete di colore, ma servirà allo scopo qualcuno ugualmente credibile nella parte, charmant ma anche “inedito”. Secondo una frangia di fan il nome giusto potrebbe essere quello di Aaron Taylor-Johnson, che stando all’autorevole insider Matthew Belloni avrebbe incontrato i produttori della saga.

Belloni, nel suo blog aperto solo ai sostenitori Puck Report, avrebbe affermato che Taylor-Johnson si è effettivamente incontrato con la produttrice Barbara Broccoli, e l’incontro sarebbe anche andato bene.

Belloni è usualmente affidabile, ma ad ogni modo anche se l’incontro fosse andato bene come sostiene, non vuol dire automaticamente che la parte vada a lui: ma si tratterebbe di un candidato “outsider” rispetto ad altri più volte ufficiosamente nominati (Tom Hardy, Tom Hiddleston, Henry Cavill, Idris Elba) con diverse frecce al suo arco.

Taylor-Johnson ha l’età giusta per un Bond giovane ma non giovanissimo, nel carnet ha parecchi film d’azione con enormi produzioni alle spalle (tra cui gli Avengers: è stato Quicksilver nel Marve Cinematic Universe), è molto noto ma non ingabbiato in ruoli precedenti, è prestante ed è di origini britanniche.

Dopo l’exploit nel 2021 tra i personaggi principali dell’action comedy Bullet Train, rivedremo l’attore quest’anno come protagonista in Kraven the Hunter di Sony Pictures, tratto dai fumetti di Spider-Man.

Nel frattempo di conoscere quale sarà il nome che riuscirà a spuntarla faremo in tempo a rifare plurime volte la maratona di tutti i film di James Bond, ad ogni modo. Fortuna che in questo, almeno, ci viene incontro Prime Video, che ha al suo interno tutta la saga.

Leggi anche: