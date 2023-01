Come sarà l’iPhone 15, secondo gli ultimi rumor

In queste ore sono uscite alcune nuove interessanti indiscrezioni sulla prossima famiglia di iPhone 15. Saranno quattro, come gli iPhone 14, ma molto probabilmente la line-up subirà un’importante trasformazione.

Troveremo infatti due iPhone 15 “essenziali”, inclusa la versione Plus con schermo più ampio, e due top di gamma insolitamente molto diversi tra di loro. Uno è l’iPhone 15 Pro, che concettualmente prende il testimone del Pro attualmente in commercio, mentre l’altro dovrebbe chiamarsi iPhone 15 Ultra, uno smartphone che sostituirà l’iPhone 14 Pro Max, differenziandosi tuttavia in maniera più forte dal semplice 15 Pro.

Partiamo proprio da quest’ultimo. Secondo Mark Bloomberg, i due modelli top di gamma saranno accomunati da un nuovo comparto fotografico: arriverà un nuovo teleobiettivo a periscopio da 12MP. Entrambi i telefoni avranno poi un nuovo chip chiamato A17 Bionic: si parla di processo produttivo a 3nm e poi di 8GB di RAM. Probabilmente avranno entrambi l’ingresso USB-C.

Quanto al modello più costoso, il nuovo iPhone 15 Ultra, secondo Bloomberg sarà il primo telefono della Apple ad avere un case in titanio (e non in acciaio), inoltre potrebbe anche fare a meno dei tasti fisici, sostituiti da una soluzione con feedback aptico per simulare la sensazione della pressione.

Quanto agli iPhone 15 ‘essenziali’, secondo l’analista Jeff Pu avranno entrambi una nuova fotocamera principale da 48MP, contro i 12MP della soluzione attuale. Probabilmente non avranno né un teleobiettivo né i sensori LiDAR.