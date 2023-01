Meteo: le previsioni di gennaio dell’Aeronautica Militare

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica dell’Aeronautica Militare ha stilato le previsioni meteo per l’Italia relative al 2023. Ecco la tendenza per gennaio. La prima settimana sarà prettamente asciutta con valori quasi del tutto inferiori alla media climatica. Esclusa una maggiore piovosità al Nord-Ovest.

Nella seconda settimana verranno riportati valori pressori che al Nord-Ovest potrebbero ancora delineare un modesto promontorio. La componente nordoccidentale della perturbazione principale però consentirà il transito di modesti disturbi che aumenteranno la piovosità sulle regioni settentrionali. Saranno riportati valori in linea con la media del periodo, mentre nel resto della penisola ci sarà un periodo asciutto persistente. Per le temperature si avrà una distribuzione in prevalenza superiore alle medie climatiche.

Nella terza settimana ci saranno maggiori entrate di perturbazioni che riporteranno i valori delle precipitazioni in linea con la statistica. I valori condizioneranno anche le temperature che avranno una modesta riduzione, pur rimanendo al di sopra della media del periodo.

Non ci saranno particolari variazioni per la configurazione barica, che però avrà sempre una curvatura ciclonica. Questa non avrà variazioni sul fronte delle precipitazioni. Sul quadro termico subirà un’ulteriore lieve diminuzione che riporterà i valori termici in linea con la media delle statistiche.