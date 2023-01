Il Piccolo Principe: ecco cosa ci ha insegnato

Una storia piena di coraggio, di libertà, di amore e di amicizia, non solo una favola per la buonanotte. Il Piccolo Principe ci ha emozionato con lezioni di vita.

Il Piccolo Principe, racconto di Antoine de Saint-Exupéry, è una delle favole più belle di sempre. Un libro che fin da piccoli ci ha emozionato facendoci imparare piccole grandi lezioni di vita. Una favola contemporanea che non passa mai di moda. Offre tante riflessioni anche per gli adulti. Il Piccolo Principe inizia il suo viaggio nel deserto del Sahara. Un pilota precipitato con il suo aereo incontra un viaggiatore solitario. Entrambi stringono un’amicizia sincera e autentica, anche se hanno una grande differenza d’età.

Il Piccolo Principe proviene da un lontano asteroide e ha una rosa, di cui si prende cura. Lui e la rosa però hanno caratteri diversi. Un viaggio nello spazio gli ha consentito di conoscere un vecchio re solitario tiranno, un uomo d’affari e un geografo. Una frase storica del racconto resta:

Ecco il mio segreto. È molto semplice: si vede solo con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi.

Una bellissima lezione di vita per grandi e piccini, un modo per farci capire di non fermarsi alle apparenze, ma di indagare nei mondi altrui. Tutto ciò per scoprire la bellezza che celano.

Un’altra lezione esistenziale ci ricorda che gli adulti devono sempre imparare dai bambini. Ulteriori insegnamenti pervengono sull’amicizia e sull’amore, che hanno bisogno di essere coltivati e necessitano di tempo. Spesso però il tempo ci scivola dalle mani e ci fa scordare le cose più importanti della vita.

Amare significa desiderare il meglio dell’altro, anche quando le motivazioni sono diverse. Amare è permettere all’altro di essere felice, anche quando il suo cammino è diverso dal nostro. È un sentimento disinteressato che nasce dalla volontà di donarsi, di offrirsi completamente dal profondo del cuore. Per questo, l’amore non sarà mai fonte di sofferenza.

Piccolo Principe alla sua rosa

Altri importanti temi sono libertà, curiosità, coraggio. Insomma, un libro indimenticabile e intramontabile per la sua storia e per il suo insegnamento di vita.