Ginny & Georgia: il video recap ufficiale della prima stagione

La seconda stagione di Ginny & Georgia è dietro l’angolo, dato che debutterà il 5 gennaio. Ecco un riepilogo di ciò che è successo a Wellsbury nella stagione precedente a Ginny, Georgia, MANG, Marcus, Austin, Joe e… al sindaco Paul.

Nel cast della serie – creata e prodotta da Sarah Lampert e diretta da James Genn – Brianne Howey, Antonia Gentry, Diesel La Torraca, Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara

Waisglass, Scott Porter, Raymond Ablack, Chelsea Clark e Katie Douglas.

Sinossi:

Come convivi con la consapevolezza che tua madre è un’assassina? Spetterà a Ginny capirlo. Oppressa dalla scoperta che il suo patrigno Kenny non è morto per cause naturali, ora la ragazza deve fare i conti con il fatto che la madre non solo ha ucciso, ma l’ha fatto per proteggerla. Georgia invece preferirebbe di gran lunga lasciarsi il passato alle spalle, dopotutto ha un matrimonio da organizzare! Ma un aspetto curioso del passato della donna è che tende a riemergere…

