Dieta mediterranea: i benefici in gravidanza

La dieta mediterranea è uno stile di vita sano che può essere seguito durante un momento delicato come quello della gravidanza. Si tratta di un modello nutrizionale ricco di alimenti sani come frutta, verdura, cereali integrali, legumi e grassi salutari come l’olio d’oliva. Si concentra anche su pesce, pollame e uova in piccole quantità. Questo regime alimentare offre molteplici benefici per la salute della neomamma contribuendo ad aumentare le riserve energetiche, a prevenire lo sviluppo di malattie croniche materne, a ridurre il rischio di parto pretermine e a migliorare i punteggi neonatali all’insorgenza della nascita. Inoltre, può aiutare anche il benessere emotivo delle future madri.

Mangiare secondo una dieta mediterranea durante la gravidanza può fornire sostanze nutritive essenziali, ridurre il rischio di complicazioni e anche far sentire la mamma più energica. La dieta mediterranea è ricca di nutrienti come frutta fresca, verdura, cereali integrali, legumi, noci e semi oltre a pesce e piccole quantità di carne rossa magra. I grassi monoinsaturi presenti nell’olio d’oliva sono un’altra parte importante della dieta mediterranea che può contribuire ad abbassare il colesterolo cattivo (LDL) e aumentare quello buono (HDL). Inoltre, le fibre che provengono da frutta, verdura e cereali integrali possono aiutare ad alleviare i problemi digestivi comuni durante la gravidanza.

Un altro vantaggio della dieta mediterranea è l’assenza di alcuni alimenti potenzialmente dannosi per il feto come glifi presuntivamente transgenici (GMO), alimenti trasformati con conservanti ed esaltatori di sapidità artificiale o alimenti processati ricchi di sale o zucchero. Quindi, segui una dieta mediterranea sana durante la gravidanza per assicurarti e al tuo bambino un ambiente intrauterino sano ed equilibrato!