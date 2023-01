Alcol e farmaci: ecco perché non devi mescolarli

Alcol e farmaci possono sembrare innocui da prendere insieme, ma possono avere effetti dannosi sul tuo corpo. Ecco i motivi per i quali non dovresti mai mescolarli.

Quando hai bevuto alcol, il tuo fegato deve prima metabolizzare l’alcol per scomporlo prima che i farmaci possano essere metabolizzati. Questo può rallentare o interrompere il modo in cui il tuo corpo assorbe e utilizza i farmaci, portando a effetti collaterali anche gravi. Inoltre, alcuni farmaci sono metabolizzati più lentamente quando sono mescolati con gli alcolici. Allo stesso tempo, la loro assunzione può anche aumentare la quantità di un particolare farmaco nel tuo flusso sanguigno, portando a un sovradosaggio potenzialmente fatale. Pertanto, è fondamentale consultare il proprio medico prima di assumere qualsiasi farmaco insieme all’alcol.

Mescolare le due sostanze può comportare gravi effetti indesiderati e talvolta può causare danni permanenti all’organismo. Una delle possibili complicazioni è l’interazione farmacologica, in cui gli ingredienti attivi di una medicina reagiscono con l’alcol che a volte può sopprimere o potenziare uno dei componenti della medicina. Ciò potrebbe portare a effetti collaterali come nausea, mal di testa, dolori addominali e vertigini. Inoltre, mescolare alcol e farmaci può causare stanchezza estrema ed esaurimento fisico. Questa situazione rende più difficile la guida sicura e aumenta il rischio di incidenti stradali.

L’abuso cronico di alcol e di farmaci può anche causare un aumento della pressione sanguigna, problemi al fegato ed epatiti virali. Pertanto, mescolare alcol e farmaci è pericoloso per la salute e dovrebbe essere evitato in tutti i casi. Inoltre, alcuni farmaci non devono essere assunti con alcol ed è sempre importante leggere le etichette o parlare con il proprio medico prima di assumere qualsiasi medicinale. Tra i farmaci da evitare nel caso vengano associati all’alcol vi sono gli antidepressivi, antibiotici, antinfiammatori non steroidei (FANS), sedativi e antistaminici. È altresì importante notare che l’assunzione simultanea di alcol e cibo può rallentare il tempo necessario affinché un farmaco possa diventare efficace. Pertanto, è consigliabile astenersene fino a quando non si ha una chiara comprensione delle indicazioni direttive della prescrizione.