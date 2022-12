The Flash: i primi giocattoli rivelano Flash, Batman ed il Batwing

Quando si tratta di grandi blockbuster cinecomics, spesso è il merchandising a rivelare dei dettagli importanti, ed in questo caso, le prime immagini dei giocattoli di The Flash hanno mostrato i due protagonisti ed un accessorio piuttosto notevole: stiamo parlando di Flash, Batman e del Batwing.

Ecco qui sotto l’immagine che è trapelata sul web.

Dai particolari dei giocattoli possiamo notare come il costume del Batman di Michael Keaton sembri uguale a quello dei film di Tim Burton, ed anche il Batwing ha il look simile a quello visto nel primo capitolo cinematografico sul cavaliere oscuro. Qui sotto potete vedere il filmato dello scontro tra Joker e Batman a bordo del Batwing.

Paul Machliss, addetto al montaggio di The Flash, ha assicurato che il film varrà le attese, anche perché sono state utilizzate tecnologie innovative.

Sarà entusiasmante-ha dichiarato- La Warner Bros. ci ha incaricato di realizzare il migliore film possibile. Abbiamo utilizzato delle tecnologie nuovissime, proponendo più versioni dello stesso attore sullo schermo. La tecnica è diversa rispetto a quella dei motion controls di Last Night in Soho. La tecnologia utilizzata per The Flash è fantastica, e siamo stati davvero scrupolosi nell’utilizzarla. Saremo i primi a sfruttare certi tipi di prodotti, ed è per questo che ci stiamo mettendo così tanto a finire. Ma l’attesa sarà ricompensata, perché sta uscendo fuori qualcosa di fantastico.

Inoltre, il The Hollywood Reporter, ha rivelato che i test screening di The Flash sarebbero i migliori dai tempi de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. Il cast di The Flash vedrà presenti, oltre a Ezra Miller, anche Ben Affleck e Michael Keaton, Sasha Calle come Supergirl, Kiersey Clemons nei panni di Iris West, Maribel Verdú che farà Nora Allen, e Ron Livingston che interpreterà il padre di Barry.

La regia di The Flash è affidata a Andy Muschietti da una sceneggiatura di Christina Hodson (Birds of Prey). Barbara Muschietti e Michael Disco sono i produttori, con Walter Hamada, Galen Vaisman e Marianne Jenkins che fanno da produttori esecutivi.