Glass Onion: Knives Out – Rian Johnson ha provato a spiegare Among Us ad Angela Lansbury

Rian Johnson ha spiegato com'è nato il cameo di Angela Lansbury in Glass Onion: Knives Out.

Glass Onion: Knives Out è un film con un cast brillante e pieno di nomi importanti, ed anche tra i cameo ci sono interpreti di grande livello: tra questi vi è anche la compianta Angela Lansbury, che compare in un momento piuttosto simpatico, di cui ha parlatolo stesso regista Rian Johnson. Sembra che per arrivare a girare la scena il filmmaker abbia spiegato alla Lansbury cosa sia il videogioco Among Us.

Angela Lansbury compare all’inizio del film tra gli amici di Benoit Blanc, che, ad un certo punto, viene distratto proprio da Among Us. Per arrivare a realizzare questa scena Rian Johnson si è così confrontato con Angela Lansbury:

Non poteva essere più adorabile e generosa- ha detto Johnson- Angela non era una gamer, perciò è stata molto paziente nell’ascoltarmi mentre le parlavo di Among Us, spiegandole come si gioca. Però ad un certo punto mi ha detto di dirle direttamente le battute, perché si fidava di me.

Ricordiamo che Angela Lansbury è scomparsa tre mesi fa, e quella in Glass Onion: Knives Out è stata la sua ultima apparizione sullo schermo. Del resto per La Signora in Giallo non poteva esserci migliore chiusura di carriera di un’apparizione in un film come Knives Out 2.

Il film vede nel cast Daniel Craig, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista. Il debutto nei cinema è avvenuto in Italia il 23 novembre, e successivamente è arrivato su Netflix il 23 dicembre.

Sequel diretto del capitolo precedente, si tratta di un vero e proprio giallo deduttivo in stile Agatha Christie, con un investigatore eccentrico quanto ispirato che si ritrova ad affrontare un caso inaspettato e singolare. Il precedente film vantava un’altra caratteristica del genere: un cast corale di personaggi eterogenei che comprendeva, in quel caso, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martell e Christopher Plummer.

