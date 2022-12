Fulmini: sono pericolosi per l’aereo?

Se hai paura dei fulmini, quando viaggi in aereo sei nel posto giusto. Ti spieghiamo perché non devi temere questo evento naturale quando sei in alta quota.

Comprendere come i fulmini non siano pericolosi per gli aerei è il primo passo per tranquillizzare chi viaggia in aereo. Per garantire la sicurezza di tutti durante il volo, l’aereo è dotato di dispositivi di sicurezza che dissipano l’energia del fulmine in modo rapido ed efficiente. Le parti esterne degli aeromobili sono progettate con materiali isolanti che limitano la possibilità che i fulmini penetrino all’interno della cabina e mettano in pericolo i passeggeri.

Inoltre, le strutture degli aeromobili sono costruite con materiale non conduttore, al fine di prevenire eventuali danni causati da scariche elettriche provenienti dal terreno o da altri elementi atmosferici. Quindi, anche se può sembrare spaventoso vedere un fulmine colpire un aereo mentre sta volando in cielo, queste particolari misure tecniche rendono molto improbabile che avvenga qualcosa di grave.

L’aviazione moderna è dotata di tecnologie all’avanguardia che permettono ai velivoli di essere resistenti ai fulmini. Gli aerei, infatti, sono costruiti con leghe metalliche, isolanti e materiali compositi che garantiscono un alto grado di protezione contro le cariche elettriche. La probabilità di un aereo che viene colpito da un fulmine è estremamente piccola.

Secondo la National Lightning Safety Institute (NLSI), ci sono meno di 100 incidenti registrati in tutto il mondo ogni anno, con solo una manciata che coinvolge direttamente gli aeroplani. La maggior parte degli incidenti implica i sistemi elettrici dell’aeromobile, come antenne e motori, piuttosto che le persone all’interno. Infatti, la tecnologia e l’ingegneria moderna hanno reso ancora più improbabile che un fulmine abbia effetto sull’aeromobile. Inoltre, gli equipaggiamenti elettronici all’avanguardia e i protocolli standardizzati offrono ulteriormente protezione a piloti e passeggeri. Per questo motivo non c’è da preoccuparsi: anche se le nubi avvicinano minacciose, puoi viaggiare in tranquillità!