The Dark Pictures: Switchback VR per PSVR2 capirà quando avremo gli occhi chiusi

The Dark Pictures: Switchback VR userà l'eye tracking per riconoscere quando il giocatore chiuderà gli occhi o sbatterà le palpebre velocemente.

The Dark Pictures: Switchback VR, il nuovo titolo di Supermassive Games per PlayStation VR2 sfrutterà il sistema di eye tracking del visore di nuova generazione targato Sony per capire quando chiudiamo gli occhi. Lo svela l’ultimo numero della rivista EDGE.

Una porta con sopra dipinto ‘non sbattere le palpebre’ ci porta in una stanza piena di manichini insanguinati con indosso delle maschere di Arlecchino, con i loro corpi contorti in posizioni innaturali – si legge su EDGE – Ad un certo punto non riusciamo più a resistere e chiudiamo gli occhi. Quando li riapriamo, i manichini hanno cambiato posizione. Sbattiamo di nuovo le palpebre e succede ancora, con la differenza che uno di essi ha ora preso vita. E mentre ripetiamo il procedimento capiamo come utilizzare i nostri occhi in maniera tattica, chiudendoli solo quando le nostre armi sono pronte“.

Nello specifico, dunque, alcuni nemici saranno in grado di riconoscere i movimenti delle palpebre con il giocatore che dovrà capire come agire per riuscire ad aggirarlo.

Per chi non lo sapesse, The Dark Pictures: Switchback VR è il nuovo sparatutto per PS VR 2 ambientato nell’universo di The Dark Pictures Anthology. Sviluppato da Supermassive Games, il gioco sfrutterà tutte le caratteristiche del visore Sony di nuova generazione per far immergere il giocatore in un’esperienza da brivido estremamente immersiva.

Inoltre, se effettuerete ora il preordine di The Dark Pictures: Switchback VR, otterrete anche alcuni bonus preordine da riscattare direttamente all’interno del gioco. Nello specifico, i bonus includeranno:

Pistola del demone;

Pistola dorata in edizione speciale;

Carrello premium con teschio e ossa;;

Teschio ciondolante per il carrello;

The Dark Pictures: Switchback VR sarà disponibile a partire dal 23 febbraio 2023 in concomitanza con l’arrivo sul mercato del visore Sony di nuova generazione.