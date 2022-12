James Cameron parla della sua affezione verso il mare e dei progetti non realizzati

Il grande regista James Cameron, in una multi-intervista, parla della sua affezione verso gli oceani e dei progetti non realizzati e “appaltati”.

Nel numero di gennaio di Empire c’è una lunga intervista a James Cameron, attualmente nelle sale con Avatar: La Via dell’Acqua: nulla di strano, se non fosse che si tratta di un’intervista corale redatta non da un giornalista ma da colleghi: attori e registi piuttosto noti che gli rivolgono domande magari inaspettate. Tra queste ne abbiamo selezionate due che ci sono parse particolarmente interessanti.

Zoë Saldaña, co-protagonista di Avatar, gli ha posto una domanda molto semplice: “Perché l’acqua?”

Il corpo umano è composto per il 60% di acqua. Come si può non amarla? La verità è che sono attratto dall’oceano fin da ragazzino, quando amavo già la fantascienza e gli altri mondi, e mi sono reso conto tutto d’un tratto che un mondo alieno esisteva sulla Terra ed era a portata di muta da sub. Questa promessa di avventura e curiosità mi ha portato inevitabilmente verso l’oceano, anche quando vivevo nel Canada rurale, a 400 miglia dal mare più vicino. Poi i miei primi anni come sub mi sono innamorati degli oceani, dei suoi abitanti, del fascino delle navi e della vita di mare. Cosa che poi ho portato nella mia cinematografia con film come The Abyss e Titanic, così come alcuni documentari sulle profondità marine. E, ora, il nostro piccolo film.

S.S. Rajamouli, regista di uno del film indiano forse più apprezzato dell’anno, RRR, ha chiesto:

“Hai passato venticinque anni nel mondo di Avatar… sono certo tu abbia molte altre storie e idee che vorresti raccontare. Ti fa rimanere male il fatto di non riuscire a esprimerle tutte?”

Ti risponderò doppiamente: in primis, il mondo di Avatar è così vasto che posso raccontare in esso la maggior parte delle storie che voglio diffondere, e provare molte delle tecniche stilistiche che spero di riuscire a esplorare. In seconda istanza, sì… il nostro tempo da artisti è limitato. Mi lamenterò sempre di alcune storie che non sono riuscito a realizzare. Ma provo grande soddisfazione quando altri registi vogliono esplorare alcune delle mie idee, come ha fatto Kathryn Bigelow con Strange Days, o come ha fatto Robert Rodriguez quando gli ho passato il testimone di Alita: Angelo della battaglia. Non vedo l’ora di altre collaborazioni in futuro con registi che ammiro.

