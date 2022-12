Batman: la DC rivela il Joker della versione creata da Stan Lee

Ecco la versione del Joker di Batman dell'universo a fumetti DC creato da Stan Lee. Earth-6: A Celebration of Stan Lee è un omaggio al popolare sceneggiatore.

Stan Lee, nonostante sia il simbolo della Marvel, nel corso della carriera ha anche lavorato per la DC, realizzando la sua versione dei personaggi della casa editrice di Batman e Superman. Tra i character da lui raccontati c’è anche una particolare versione di Batman, e da poco, in omaggio anche ai cento anni del grande sceneggiatore, è stato realizzato un fumetto che scava dentro quell’universo, rivelando anche il Joker di Terra-6.

Nell’antologia a fumetti Earth-6: A Celebration of Stan Lee, si rientra nel’universo DC creato dal mitico sceneggiatore, proponendo alcune nuove situazioni, e tra queste c’è anche la comparsa del Joker, chiamato Choker. Qui sotto possiamo vedere alcune pagine con il villain.

Ricordiamo che le storie a fumetti con Stan Lee che reimmagina l’universo DC sono state pubblicate tra il 2001 e 2002, e sono arrivate in Italia con Play Press nelle pubblicazione Stan Lee Presenta, mentre il titolo originale era Just Imagine. Ad aiutare Stan Lee in questo lavoro c’era anche il produttore Michael Uslan.

Lo tesso Uslan ha detto:

Stan non voleva essere un riflesso de supereroi DC, lui voleva sovvertire le cose. E così ha sconvolto il personaggio di Batman. Perciò in questa versione della storia ho voluto metterci un po’ di quell’intenzione. E poi ho pensato al villain, e mi è subito venuto da sorridere pensando al personaggio da scegliere, e immaginando la risata di Stan. Ho pensato ad un serial killer che aggredisce le donne, chiamato The Choker.

Earth-6: A Celebration of Stan Lee è stato pubblicato il 27 dicembre, ed ha storie con personaggi DC ricreati da Stan Lee realizzate da autori come Mark Waid, Jerry Ordway e Juan Ferreyra.

