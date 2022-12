La casa salva il mercato dei beni durevoli

29—Dic—2022 / 10:00 AM

La casa e i mercati dei beni durevoli sono diventati una parte importante della nostra vita quotidiana. Oggigiorno le persone acquistano una vasta gamma di beni durevoli, come elettrodomestici, mobili e veicoli. Questi beni sono di solito di grande valore e richiedono una spesa importante.

Per aiutare le persone a comprare questi beni a prezzi ragionevoli, sono stati creati dei mercati dei beni durevoli. Questi mercati sono un luogo dove le persone possono trovare una vasta gamma di beni a prezzi accessibili. Spesso, questi mercati offrono anche una vasta gamma di opzioni di finanziamento per l’acquisto di beni durevoli.

Inoltre, la casa è uno dei più importanti beni durevoli che le persone acquistano. La casa è un bene di grande valore e richiede una spesa importante. Quando si acquista una casa, è importante essere consapevoli di tutte le opzioni disponibili, come i mutui, i finanziamenti e le assicurazioni.

È importante anche essere consapevoli delle leggi e dei regolamenti che regolano l’acquisto di una casa. I mercati dei beni durevoli e la casa sono entrambi importanti nella vita di tutti i giorni. Sono un modo per le persone di acquistare beni durevoli a prezzi ragionevoli e con un finanziamento conveniente. Quando si acquista un bene durevole, è importante essere consapevoli di tutte le opzioni disponibili e di essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti che regolano l’acquisto.

Gli acquisti per la casa (+2,6%) hanno tenuto a galla il mercato dei beni durevoli nel 2022 compensando, almeno in parte, il crollo del settore motori (-6,2%): secondo i dati dell’ Osservatorio Findomestic 2022, realizzato dalla società di credito al consumo del Gruppo BNP Paribas in collaborazione con Prometeia.