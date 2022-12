Dichiarazione dei redditi 2023: le novità

Nei nuovi modelli 730 del 2023 e il modello reddituale sono presenti alcune novità, quali la rimodulazione delle categorie reddituali e la ridefinizione delle detrazioni per redditi da lavoro, pensioni e redditi da lavoro assimilati. Quando, da marzo 2022, è stata istituita l’indennità forfettaria una tantum per i figli di 20 anni a carico, è cambiata anche la regola della detrazione dei familiari, così come la dichiarazione dei “familiari a carico”.

Presenti anche bonus aggiuntivi relativi all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di energia rinnovabile e costi di esercizio personalizzati, senza dimenticare i programmi di esercizio per malattie croniche o disabilità fisiche svolte in gruppo sotto la guida di un professionista per migliorare l’attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.

Il nuovo modello prevede anche una detrazione fiscale per le donazioni alle fondazioni ITS Academy. L’indennità aggiuntiva è pari al 30 per cento degli importi erogati, ed è aumentata al 60 per cento se le spese sono indirizzate a fondazioni ITS Academy operanti in regioni con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale. Restano approvate le concessioni Superbonus, Sismabonus ed Ecobonus per gli interventi edilizi.

Aggiunti nuovi codici al modello 770/2023 per la gestione delle dilazioni di pagamento. Inoltre, nelle tabelle riepilogative rimarranno attivi i codici corrispondenti per riflettere i pagamenti effettuati nel 2022 nell’ambito del piano di ammortamento finalizzato al contrasto della crisi Covid-19. La sezione SO introduce invece un nuovo libretto per la gestione dei Piani Individuali di Risparmio (PIR) ordinari e alternativi.