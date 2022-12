One Piece: Eiichiro Oda definisce la serie TV di Netflix come “eccezionale”

Il creatore di One Piece, Eiichiro Oda, ha descritto il progetto come una serie TV "eccezionale", aggiornando sulla produzione.

Eiichiro Oda, il creatore di One Piece, è direttamente coinvolto nella produzione della serie TV, e negli ultimi giorni ha aggiornato lui stesso gli appassionati sullo stato dei lavori. A quanto pare le principali riprese della prima stagione sono state concluse, e sembrano essere “eccezionali”.

Ecco le parole di Oda a riguardo:

Il progetto hollywoodiano di One Piece in live-action sta facendo dei progressi. Ad oggi abbiamo la base delle riprese della prima stagione. Ad essere onesti sono io la persona più preoccupata al mondo, che intende fare in modo che esca il migliore show possibile. Ma ora come ora sembra tutto eccezionale.

Qualche tempo fa Ted Biaselli di Netflix aveva parlato del coinvolgimento di Eiichiro Oda nel telefilm, dichiarando:

Stiamo lavorando direttamente con Oda. Lui ha un tipo di visione, e non ha mai lavorato con la televisione, e perciò sta cercando di capire cosa funziona e cosa non funziona in questi tipi di produzioni. Lui ci dirà se stiamo perdendo di vista il punto focale.

I protagonisti della serie sono: Iñaki Godoy (Rufy), Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

Il manga di One Piece, nella sua serie principale, è in corso d’opera praticamente ininterrottamente ormai dall’estate del 1997, ed è arrivato nel nostro Paese nel 2001. Da allora la serie ha generato un vero e proprio franchise tra i più noti e di successo in Giappone, con un anime da mille episodi.

La storia narra di Monkey D. Luffy, un giovane avventuriero dal grande senso di giustizia, mosso dal desiderio di diventare il Re dei Pirati in un bizzarro mondo pieno di filibustieri, dai superpoteri ancora più bizzarri. Luffy e la sua ciurma si scontreranno con rivali di ogni sorta, tiranni, ufficiali della Marina militare, vivendo le più incredibili avventure.