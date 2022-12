Netflix gennaio 2023: tutti i film e le serie TV sulla piattaforma streaming

Netflix ha da poco pubblicato un video in cui mostra tutte le novità che arriveranno sulla piattaforma streaming a gennaio 2023. Tra film e serie TV il nuovo anno si aprirà con contenuti importanti e attesi dagli appassionati: su tutti possiamo menzionare Vikings – Valhalla 2 e Junji Ito Maniac.

Questo è il video con i contenuti Netflix di gennaio 2023.

L’1 gennaio sarà disponibile Caleidoscopio con Giancarlo Esposito, e La Via del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo con la sua seconda stagione; Sarà anche disponibile il cult Jerry Maguire, e The International, oltre a Lacci con Luigi Lo Cascio, e la quinta stagione di The Good Doctor; il 4 gennaio arriva la Vita Bugiarda, mentre il 5 usciranno Copenhagen Cowboy e la seconda stagione di Giny e Georgia; il 6 gennaio arriva The Pale Blue Eye – I Delitti i West Point, mentre il 12 gennaio sarà la volta di uno degli appuntamenti più attesi del mese, con l’arrivo di Vikings – Valhalla – Stagione 2.

Il 13 gennaio escono Sky Rojo – Stagione 3, Dog Gone – Lo Straordinario Viaggio di Gonker, Love Life – Stagione 2; il 18 gennaio arriva La Scuola Cattolica, il 19 gennaio That ’90s Show; mentre il 19 è in uscita l’atteso adattamento dei racconti di Junji Ito con Junji Ito Maniac. Il 26 è in uscita Record of Ragnarok – Stagione 2, ed il 27 arriverà Lockwood & Co., assieme a You People, che vedrà Jonah Hill al fianco di Eddie Murphy. Il 31 gennaio è in uscita il documentario su Pamela Anderson, intitolato Pamela, A Love Story.

Ecco alcuni trailer dei contenuti più attesi.

Partiamo con Vikings – Valhalla 2.

Questo è un filmato di Junji Ito Maniac.

Ed ecco un estratto da You People.