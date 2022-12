Deadpool 3, Daredevil e Iron Fist: i nuovi aggiornamenti sui progetti Marvel

Arrivano novità su alcuni dei più attesi progetti Marvel in sviluppo, e su una serie TV che si è eclissata nel tempo, ma che vorrebbe ritornare a fare parlare di sé: ecco alcune novità su Deadpool 3, Daredevil: Born Again e su Iron Fist.

Deadpool 3 e l’odio tra Logan e Deadpool

Negli ultimi tempi Hugh Jackman sta parlando spesso del suo ritorno come Wolverine in Deadpool 3, ed in ogni dichiarazione offre dei nuovi dettagli sul lungometraggio del Marvel Cinematic Universe. Secondo Jackman il suo Logan e Deadpool si odiano.

Cosa potrei dire? Se dieci rappresentasse la nostra vicinanza e zero la realtà, direi che noi siamo zero, rappresentiamo gli opposti. Sto parlando dalla mia prospettiva: Logan è frustrato dalla presenza di Deadpool, vorrebbe starne lontano un milione di miglia, o piuttosto prenderlo a pugni. Sfortunatamente in questo film non potrà stargli lontano, e perciò lo prenderò a pugni parecchio.

Parlando di come potrà avvenire l’incontro tra Logan e Deadpool, qualche tempo fa Hugh Jackman ha detto:

Questi mezzi che ci sono dentro la Marvel che permettono di muoversi all’interno delle linee temporali ci consentono certe cose. Sapete, è scienza, e per questo motivo non devo avere problemi a confliggere con la timeline di Logan, che era un qualcosa d’importante per me. E credo anche per i fan.

Daredevil: Born Again e le differenze con la serie Netflix

Charlie Cox ha di recente parlato di alcune differenze che ci saranno tra Daredevil: Born Again di Disney+ e la serie su Daredevil che è stata distribuita su Netflix. L’interprete ha fatto notare che i 18 episodi della nuova produzione porteranno alcuni cambiamenti sul tipo di trama che si è vita sviluppata nelle precedenti stagioni.

Credo che per il numero di episodi della serie ci sarà parecchio materiale da proporre con le situazioni che riguardano Matt Murdock e la sua attività in tribunale- ha detto- Sono molto impegnato a fare delle ricerche su questa parte della vita del personaggio. Fino ad ora non abbiamo riservato molto spazio a questo aspetto di Daredevil, ed anche il mio accento è piuttosto arrugginito.

Il ritorno di Iron Fist?

Mentre per quanto riguarda Iron Fist, di recente l’interprete protagonista, Finn Jones , ha parlato a Geekscape del suo desiderio di ritornare a vestire i panni del personaggio, nonostante non si sia affatto discusso di un ritorno del telefilm. Ecco le sue parole:

Certo che mi piacerebbe tornare. Credo in questo personaggio e nel fatto che ci sia molto lavoro da fare su di esso. E poi lui è un underdog, e mi piace la narrativa su questi personaggi. Mi piace l’idea di sovvertire dei giudizi, e vorrei dimostrare che questi pregiudizi sono falsi. Vorrei offrire al pubblico la versione di Danny Rand che i fan vogliono, so di poterlo fare.

Ricordiamo che Iron Fist è stato distribuito inizialmente su Netflix, ed ha avuto due stagioni. Ora la serie è su Disney+.