Bussano alla porta: nuovo poster per il prossimo film di M. Night Shyamalan

Il nuovo poster di Bussano alla porta è molto caratteristico: i personaggi del film, difatti, dovrebbero essere all’interno dell’abitazione, ma nella locandina la osservano dal di fuori, come se fossero entità astrali. Potrebbe sembrare solo un dettaglio estroso, ma essendo questo un film di M. Night Shyamalan, non è cosa da sottovalutare.

The time to decide. 2.3.23. pic.twitter.com/wHchm4WGaU — Knock At The Cabin (@KnockAtTheCabin) December 27, 2022

Bussano alla Porta è interpretato da Dave Bautista (Dune, Guardiani della Galassia), dal candidato al Tony Award e all’Emmy Jonathan Groff (Hamilton, Mindhunter), da Ben Aldridge (Pennyworth, Fleabag), dalla candidata al BAFTA Nikki Amuka-Bird (Persuasione, Old), dall’attrice esordiente Kristen Cui, da Abby Quinn (Piccole donne, Landline) e da Rupert Grint (Servant, la saga di Harry Potter): ecco il nuovo trailer della pellicola – in arrivo il 2 febbraio – in versione originale e in quella italiana.

Universal Pictures presenta una produzione Blinding Edge Pictures, in associazione con FilmNation Features e Wishmore Entertainment, un film di M. Night Shyamalan. La sceneggiatura è di M. Night Shyamalan e Steve Desmond & Michael Sherman, basata sul bestseller nazionale “The Cabin at the End of the World” di Paul Tremblay. Il film è diretto da M. Night Shyamalan e prodotto da M. Night Shyamalan, Marc Bienstock (Split, Glass) e Ashwin Rajan (Servant, Glass). I produttori esecutivi sono Steven Schneider, Christos V. Konstantakopoulos e Ashley Fox.

Sinossi:

Mentre sono in vacanza in una baita isolata, una giovane ragazza e i suoi genitori vengono presi in ostaggio da quattro sconosciuti armati che chiedono alla famiglia di compiere una scelta impensabile per evitare l’apocalisse. Con un accesso limitato al mondo esterno, la famiglia deve decidere in cosa credono prima che tutto sia perduto.

