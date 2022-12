Tumori: si registra un aumento in Italia

I dati mostrano un allarmante aumento dei tumori in Italia, ecco quali sono i più diffusi nel nostro Paese.

Il censimento di Aiomi (Associazione Italiana di Oncologia Medica) registra un aumento dei tumori in Italia. Le diagnosi, infatti, sono passate da 376.600 a 390.700 nel 2020, con il tumore al seno il più diffuso. Gli esperti avvertono sulla necessità di un’azione urgente.

Nel 2022 in Italia saranno effettuate circa 390.700 nuove diagnosi di tumore, 205.000 negli uomini e 185.000 nelle donne. Un netto aumento rispetto a due anni fa, quando i casi erano 376.600, mentre oggi sono 14.100 in più. Un dato allarmante quello contenuto nel 12° censimento I numeri dei casi di tumore in Italia nel 2022, presentato dalla Società italiana di oncologia medica Aiomin al ministero della Salute con l’intervento del ministro Orazio Schillaci.

I tumori più frequenti in Italia sono quelli alla mammella, al polmone, alla prostata e al colon. I tumori alla mammella sono la forma più comune di cancro nella popolazione femminile italiana. Si stima che nel 2019 ci sia stato un numero di nuovi casi di circa 51.000, con un tasso di mortalità del 14%.

I tumori al polmone sono la seconda causa di morte per cancro in Italia. Si stima che nel 2019 ci siano stati 38.000 nuovi casi e un tasso di mortalità del 27%. La maggior parte di questi casi è stata causata dal fumo di tabacco. I tumori della prostata sono la terza forma più comune di cancro tra gli uomini italiani. Si stima che nel 2019 ci siano stati circa 33.000 nuovi casi e un tasso di mortalità del 5%.

I tumori del colon sono i quarti più diffusi tra la popolazione italiana. Si stima che nel 2019 ci siano stati circa 30.000 nuovi casi e un tasso di mortalità del 9%.

Per prevenire i tumori più diffusi in Italia è importante seguire una dieta sana ed equilibrata, mantenere un peso corporeo sano, fare regolare esercizio fisico, evitare il fumo di tabacco, limitare l’assunzione di alcol e controllare regolarmente la propria salute.