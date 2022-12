NieR:Automata Ver1.1a, nuovo promotion file dalla serie anime

9S (doppiato, come nel videogioco, da Natsuki Hanae) è il protagonista di un nuovo teaser trailer, il “promotion file 002” di NieR:Automata Ver1.1a, versione animata del videogioco semi-omonimo, ideato e diretto dal geniale Yoko Tar. L’arrivo della serie su Crunchyroll entro il mese di gennaio 2023.

Il cast vocale principale è composta da Yui Ishikawa (2B), Natsuki Hanae (95), Hiroki Yasumoto (Pod 042) e Kaoru Akiyama (Pod 153), mentre la serie è diretta da Ryoji Masuyama per A-1 Pictures, con la supervisione dello stesso Taro e il character design di Jun Nakai.

L’Action RPG realizzato da PlatinumGames e pubblicato da Square Enix è un sequel di Nier (di cui è uscito, tempo fa, un remake, Nier Replicant) a sua volta spin-off della serie Drakengard.

NieR: Automata narra la storia degli androidi 2B, 9S e A2 e della loro accanita battaglia per la riconquista di un mondo distopico governato da intelligenze artificiali e ora invaso da potenti biomacchine, che hanno obbligato l’umanità alla fuga. In un ultimo sforzo per riprendersi il pianeta e annientare gli invasori, gli umani organizzano una resistenza formata da androidi-soldato. Ora sul pianeta infuria una guerra tra macchine e androidi… una guerra che presto porterà a galla la verità su questo mondo.

Leggi anche: