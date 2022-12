Hotel in legno: in Slovenia si integra al paesaggio

In Slovenia l’espansione di un hotel diventa un esempio unico di edificio in legno. Facciata e copertura sono un tutt’uno con il paesaggio naturale

Il settore edilizio è sempre più attento ai materiali usati per ridurre le emissioni nocive incorporate in un edificio. Massima attenzione quindi alle materie prime utilizzate. Un esempio più unico che raro è l’espansione dell’hotel Natura a Rogla, in Slovenia. L’edificio è stato completamente trasformato dall’aggiunta di un involucro in legno che funge da facciata e copertura.

L’impresa è complicata, se si pensa che si deve espandere una struttura aggiungendo più del doppio della sua superficie. Tutto senza compromettere la natura circostante. Gli architetti hanno scelto quindi un edificio in legno. Un risultato che assomiglia molto a uno chalet. Una struttura a incastro formata da travi in legno naturale. Un legno lasciato libero di invecchiare al pari della natura circostante. Enota Architecture ha fatto connettere il suo progetto con l’inconnettibile, ha integrato la facciata con il tetto. L’involucro diventa una pila di tetti a due falde in legno. Un sistema tipico di questa regione.

Un legno naturale, senza la protezione di particolari vernici, un invecchiamento libero, totalmente in natura. L’hotel quindi viene espanso e affascina lasciando stupiti gli ospiti. Gli spazi interni sono ben distinti tra pubblico e privato. Il legno è impiegato per gli interni come rivestimento e come struttura costruttiva. In più, la caratteristica forma della facciata facilita il passaggio dell’illuminazione naturale con la diminuzione dei consumi energetici.