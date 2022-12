Acquisti: credito al consumo per Natale in Italia

Le famiglie italiane hanno ripreso a spendere spinte dal Black Friday e dal Cyber Monday. Si registra un incremento delle richieste di prestito finalizzato: +14,42% rispetto a ottobre 2022. Gli acquisti più numerosi riguardano smartphone, autoveicoli nuovi e usati e gli elettrodomestici. Un lieve decremento invece riguarda le richieste di mutuo e prestito personale, che segnano rispettivamente un -4,11% e -4,13% rispetto ad ottobre 2022.

Il credito al consumo è diviso in quattro categorie. I prestiti personali e richiesti, non soltanto per generiche esigenze di liquidità, ma anche per coprire le spese che il cliente dichiara all’atto della richiesta. Poi ci sono i finanziamenti finalizzati, le carte di credito rateali e i prestiti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione. I tassi sui mutui sono stati i primi ad aumentare.

I rialzi però si registrano anche nella cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nei finanziamenti con carta di credito. Ad aumentare le richieste di prestito finalizzato ci sono le ricorrenze del Black Friday e Cyber Monday. L’ultima settimana di novembre gli italiani hanno sottoposto +66,58% di richieste di prestito approfittando degli sconti, un aumento del +40,58% rispetto a novembre 2021.

Scattando una fotografia per ogni regione, la Calabria ha registrato più richieste di prestito finalizzato con un +21,67%. Seguono Puglia (19,48%) e Lazio (18,45%). Sul fronte dei mutui una significativa ripresa delle richieste in Calabria (+6,67%), Sardegna (+5,57%) e Campania (+4,52%). La Liguria ha il dato più basso con un -8,55%. Poi, continua il trend negativo per le richieste di prestiti personali in quasi tutte le regioni.