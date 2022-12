Nightmare Before Christmas: il doppiatore di Jack Skeletron sarebbe pronto per un sequel

Chris Sarandon è la voce originale di Jack Sekeltron di Nightmare Before Christmas, negli ultimi tempi è stato intervistato riguardo alla possibilità di un sequel del capolavoro tratto da un’idea di Tim Burton, e l’attore si è dimostrato più che disponibile ad un nuovo capitolo, nonostante nulla riguardo lo sviluppo di un progetto del genere possa dipendere da lui.

Ecco cosa ha dichiarato:

Sostanzialmente non è una cosa su cui ho potere, non posso chiamare Tim Burton per dirgli di fare il sequel di Nightmare Before Christmas. In questo gioco io sono solo la persona che viene ingaggiata. Rispetto comunque le idee di Tim, del resto questa cosa è successa anche con La Storia Fantastica, che era un film per cui si chiedeva in maniera forte un sequel. Non so come Tim si senta a riguardo, ho sentito varie voci, ma non so se possono considerarsi vere o meno.