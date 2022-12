Mamma, ho perso l’aereo: un designer di videogiochi lo reimmagina come uno sparatutto

Ecco come un UI artist ha reimmaginato Mamma, ho perso l'aereo come un videogioco sparatutto dall'interfaccia grafica accattivante.

Mamma, ho perso l’aereo è uno dei film classici del Natale, che continua ad alimentare la fantasia di tanti appassionati della generazione cresciuta tra anni Ottanta e Novata. Ed uno tra questi appassionati, che oggi fa il designer d’interfacce grafiche di videogiochi, ha deciso di rendere omaggio a Mamma, ho perso l’aereo, reimmaginando il film come uno sparatutto.

Per questo motivo Simon Brewer, che ha già lavorato a Batman: Arkham Knight, ha creato una schermata in cui viene presentato Kevin Mcallister con le sue abilità da sparatutto, in opposizione a Marv ed Harry. Diverse sono le armi a disposizione di Kevin, dal fucile fino ai petardi, tutti elementi visti nel primo iconico lungometraggio.

Lo stesso Simon Brewer ha scritto sul suo Twitter:

Ho amato e odiato la versione di Mamma, ho perso l’aereo per il Sega Genesis e per il Mega Drive, e ho pensato che avevo voglia di fare qualcosa di veloce e rapido per le vacanze. Cosa ne pensate di un Mamma, ho perso l’aereo proposto come videogioco adatto ai tempi moderni?

Di certo sarebbe curioso vedere l’iconico film trasposto in versione videogioco contemporaneo. A Mamma, ho perso l’aereo è stato dedicato un titolo videoludico nel 1991 per Capstone Software per MS-DOS, da Accolade per Amiga, da THQ per Nintendo Entertainment System e Super Nintendo Entertainment System e da SEGA per Game Gear e Sega Mega Drive 32X.

Ecco un gameplay del videogioco.

Di recente JoePesci ha dichiarato che sarebbe disponibile a lavorare in un sequel di Mamma, ho perso l’aereo, ma che l’essenza del film sarebbe difficilmente replicabile ai tempi d’oggi.