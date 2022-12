Diabete di tipo 2: il digiuno intermittente come rimedio

In Cina uno studio recente ha visto il 90% dei partecipanti diminuire l’assunzione di farmaci. Il 55% di queste persone ha assistito a una remissione completa.

24—Dic—2022 / 8:30 AM

Una scelta alimentare basata sul digiuno intermittente può favorire la remissione completa del diabete di tipo 2. La novità viene fuori da uno studio di scienziati cinesi. A guidare il team Dongbo Liu, che ha coinvolto 36 pazienti con diabete di tipo 2. Questi sono stati sottoposti a diete di digiuno intermittente per tre mesi.

Dall’analisi d’indagine, il 90% dei partecipanti ha diminuito l’assunzione di farmaci specifici e, tra questi, il 55% ha avuto la remissione dalla malattia. Le diete a digiuno intermittente prevedono cibo in specifiche finestre temporali. Se non si mangia per un tot di ore al giorno o si riduce il numero dei pasti a settimana si favorisce il consumo di grassi. Poi si riduce il rischio di diabete e malattie del cuore.

Il diabete di tipo 2 non è necessariamente una malattia permanente. La remissione è possibile se i pazienti riescono a diminuire il peso corporeo e a svolgere sufficiente esercizio fisico. Il nostro lavoro dimostra che un digiuno intermittente può portare alla remissione del diabete di tipo 2. I farmaci per il diabete sono piuttosto costosi e rappresentano una barriera per molti pazienti che stanno cercando di gestire efficacemente la malattia. Il digiuno intermittente ridurrebbe del 77% l’onere economico della malattia.

Dongbo Liu, a capo del team di scienziati

Il 65% dei partecipanti che hanno raggiunto la remissione conviveva con la malattia da più di sei anni.