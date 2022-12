Deadpool 3: Charlie Cox smentisce la sua presenza come Daredevil

Dopo che è stato rivelato che in Deadpool 3 comparirà Hugh Jackman, gli appassionati Marvel non vedono l’ora di gustarsi il lungomtraggio con Ryan Reynolds. E c’è anche chi immagina la presenza di Charlie Cox con il suo Daredevil, ma lo stesso attore ha voluto smentire la cosa.

Ecco le sue parole:

Oh, ma lo devo ripetere ancora? Lo dirò in tedesco, okay? Ve lo dico definitivamente: non farò parte di Deadpool 3. E se tutto ciò sarà vero vi ho fatto uno spoiler, e se non dovesse essere vero, i fan che sono entusiasti riguardo a qualcosa che dico, arriverebbero ad essere delusi.

Il regista Shawn Levy ha dichiarato che Deadpool 3 sarà un film all’altezza delle aspettative. Ecco le sue parole:

Stiamo scrivendo e riscrivendo, preparando Deadpool ogni giorno. Passiamo le giornate a riderci sopra. Posso dire che è davvero gradevole lavorare alla scrittura di queste scene che faranno impazzire il pubblico. E la violenza arriverà dritta in faccia, e rispetterà gli altri film su Deadpool. E ci sarà Logan, Wolverine, ci sarà di che divertirsi. Sviluppare un film su Deadpool è una delle cose più divertenti che ci possano essere, perché non è solo una questione che riguarda un film R-Rated. Questa sarà una storia piena di cose autoreferenziali, un elemento che rende unico questo franchise.

Ricordiamo che Charlie Cox tornerà a vestire i panni di Daredevil nel telefilm in produzione per Disney+, intitolato Daredevil: Born Again.