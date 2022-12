Cellulare ai bambini: quando regalarlo?

L’Italia è tra i Paesi leader nell’utilizzo dei cellulari. Secondo i dati più recenti, nel nostro Paese c’è una diffusione di oltre il 90% nella popolazione adulta, con picchi ancora più alti tra giovani e bambini. Nonostante le indicazioni dei pediatri su limitare l’uso di telefonini prima dei dieci anni di età, moltissime famiglie hanno deciso di regalare a bambini e ragazzi cellulari e tablet per permettere loro di sviluppare competenze digitali fin da piccolissimi. Un vero e proprio boom del settore tecnologico!

I telefonini, dunque, sono una parte importante della vita di tutti i giorni. Ma quando è il momento giusto per offrire ai bambini questo dispositivo hi-tech? Qual è l’età appropriata per avere un cellulare? E come dovrebbero comportarsi i genitori nel decidere se osare o meno un telefono ai propri figli? In questo articolo, esamineremo queste domande e discuteremo di cosa occorre considerare prima di decidere se sia il caso o meno di acconsentire alla richiesta: “Mamma, papà, regalatemi un cellulare!”.

Un danno per la salute o una risorsa?

L’uso eccessivo di un telefono può essere dannoso per la salute dei bambini. Un utilizzo smodato del dispositivo mobile può causare gravi problemi, come l’insorgenza di malattie agli occhi, mal di schiena e rigidità muscolare. Inoltre, i bambini di età inferiore ai 10 anni non sono ancora pronti ad affrontare la competizione e gli stimoli della rete, con tutto ciò che ne consegue.

Questi ultimi hanno bisogno di socializzare ed esplorare il mondo realmente circostante. Le interazioni sullo schermo possono distogliere i bambini da questa esperienza. Ecco perché l’uso del telefonino è sconsigliato per i bambini finché non impareranno a gestire il proprio rapporto con esso nel modo più responsabile ed equilibrato possibile.

Tra le conseguenze negative vi è quella di interrompere lo sviluppo delle loro capacità cognitive e sociali, disturbare il loro sonno e influire sulla salute fisica ed emotiva. Un uso eccessivo del cellulare può anche limitare la capacità dei bambini di concentrarsi sugli studi o essere più attivi all’aperto. Inoltre, se i genitori non impostano rigide regole per l’utilizzo da parte dei figli, potrebbero incorrere in rischi come cyberbullismo o esposizione a contenuti inappropriati. Per questo motivo è importante che tutti i genitori discutano con i propri figli le opportunità e le implicazioni legate all’uso del cellulare prima di concederglielo.

Qual è l’età per avere un cellulare?

Esiste un’età consigliata per avere il proprio dispositivo? La risposta è sì. Mentre lo sviluppo della tecnologia avanza e l’uso dei dispositivi digitali da parte dei bambini può essere conveniente, è importante considerare con attenzione i “contro” quando si introduce un telefono o un tablet. Molte agenzie sanitarie internazionali hanno condotto ricerche sull’argomento e si raccomanda che i bambini in possesso di un cellulare abbiano tra gli 8 ei 12 anni prima di iniziare a usare dispositivi digitali come smartphone.

La tecnologia fa parte della vita di ogni giorno, quindi dobbiamo assicurarci che i nostri figli siano preparati ad usare un cellulare in modo responsabile. È importante introdurre l’argomento con loro e spiegare quali sono i rischi e le conseguenze negative che possono derivare dall’utilizzo improprio di questa tecnologia. Dobbiamo anche fare in modo che comprendano perché alcuni contenuti non devono essere condivisi e come mantenere la propria privacy online. Stabilire delle regole chiare sul tempo massimo sullo schermo e sul tipo di trascorrere attività consentite, può aiutarli ad utilizzare il cellulare nel modo più corretto possibile.

Il parere del pediatra

I bambini di oggi sono cresciuti nell’era digitale, e molti possiedono il loro cellulare fin dai primi anni della scuola elementare. Questa tecnologia porta con sé una serie di problemi. In primo luogo, l’uso incontrollato del telefonino può portare a dipendenza da internet e al vicolo cieco della dipendenza da social media.

In secondo luogo, la mancanza di controllo sul contenuto che i bambini guardano online con i cellulari può esporli a materiale inappropriato. Infine, un uso frequente del cellulare può interferire con le attività scolastiche e con il tempo libero trascorso all’aperto, limitando così lo sviluppo fisico ed emotivo dei più giovani. È dunque fondamentale, come dichiara la scienza medica, impostare regole chiare ed equilibrate riguardo all’uso dei cellulari da parte dei bambini per evitare problemi futuri in quest’ambito.

I pediatri sono ben consapevoli del fatto che i bambini usano in modo crescente la tecnologia, ma sottolineano l’importanza di limitare l’uso dei dispositivi. Una volta raggiunta una certa età, si può concedere ai bambini un cellulare personale, ma non prima dei dieci anni. Questo è importante per incentivare un corretto sviluppo sociale ed evitare di perpetuare attestamenti passivi e dipendenti dai mezzi elettronici. Aiutiamo quindi i nostri figli ad acquisire autonomia e responsabilità attraverso l’utilizzo disciplinato e consapevole delle nuove tecnologie!