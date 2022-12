The Witcher: Blood Origin, Ranuncolo in una clip ufficiale dal prologo!

Joey Batey torna a interpretare Ranuncolo in una scena di The Witcher: Blood Origin, il prequel in arrivo a Natale.

A sorpresa, scopriamo che nella prima puntata di The Witcher: Blood Origin è presente una scena in cui Ranuncolo – il bardo compagno di viaggi di Geralt di Rivia, interpretato da Joey Batey – incontra sul campo di battaglia un singolare mutaforma che ne prende le sembianze, dimostrando al contempo anche altre abilità magiche. Di chi si tratterà?

Il cast di The Witcher: Blood Origin comprende anche Lenny Henry (Chief Druid Balor), Mirren Mack (Merwyn), Zach Wyatt (Syndril), Huw Novelli (Callan), Nathaniel Curtis come Brían; Jacob Collins-Levy (Eredin), Dylan Moran (Uthrok One-Nut), Lizzie Annis (Zacaré), Francesca Mills (Meldof), e Amy Murray (Fenrik).

Questa la sinossi ufficiale:

Ogni racconto ha un inizio. Scopri la storia inedita del Continente con The Witcher: Blood Origin, una nuova serie prequel ambientata in un mondo elfico 1200 anni prima degli eventi di The Witcher. Blood Origin racconta una leggenda perduta nel tempo, esplorando la creazione del primo prototipo di witcher e gli eventi che portano alla cruciale “Congiunzione delle Sfere”, quando gli universi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi in un unico mondo.

Leggi anche: