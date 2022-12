The Fabelmans: nuovo trailer e nuova clip

Leone Film Group e Rai Cinema presentano il nuovo, emozionante trailer italiano di The Fabelmans, “My Life” con introduzione del regista Steven Spielberg, che firma con questa pellicola un capolavoro semi-autobiografico. Insieme al trailer vi mostriamo anche una clip inedita, “Monica parla a Sam di Gesù”.

Il film è stato designato “Film della critica” dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani con la seguente motivazione:

Steven Spielberg mette in scena il suo alter ego Sam Fabelman in questo romanzo di formazione che è confessione e, naturalmente, lettera d’amore rivolta al cinema. Perché il cinema è una passione che nasce nell’infanzia e si sostanzia per sempre della meraviglia, del timore e dello stupore primigeni provati di fronte al “più grande spettacolo del mondo.” La cinepresa del regista americano riflette sull’esistenza, sulla famiglia, sugli amori che finiscono impercettibilmente ed è lo strumento che cattura il dettaglio segreto e doloroso della verità.

In The Fabelmans Steven Spielberg mette in scena per la prima volta la sua vita in un racconto di formazione appassionante e universale, che diverte e commuove: si parla dei sogni, le speranze e gli amori di Sam Fabelman, alter ego del regista quattro volte Premio Oscar, che firma la sua opera più personale rivelando aspetti intimi e segreti della sua vita e della sua famiglia in un racconto di formazione appassionante e universale. Per interpretare i Fabelmans Spielberg ha scelto un cast artistico e tecnico d’eccellenza: Gabriel LaBelle nel ruolo del giovane Sam Fabelman, la quattro volte candidata all’Oscar Michelle Williams è la madre Mitzi, Paul Dano è il padre Burt, il candidato all’Oscar Judd Hirsch è lo zio Boris, Seth Rogen l’amico di famiglia Bennie. Il film è accompagnato dalle musiche originali del cinque volte premio Oscar John Williams, con la fotografia Janusz Kaminski, il montaggio di Michael Kahn e Sarah Broshar e i costumi di Mark Bridges, tutti vincitori di due Academy Awards.

Prodotto da Amblin Entertainment, The Fabelmans è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group con Rai Cinema, nei cinema dal 22 dicembre con 01 Distribution.

