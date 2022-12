Relazione: ecco i segreti per l’equilibrio

A un certo stadio della vita, anche i rapporti più solidi possono avere dei momenti neri. La passione viene quindi soffocata dalle dolci abitudini che appiattiscono la coppia. Un modo per non cadere in questo rischio c’è, sembra banale o addirittura inefficace, ma funziona: programmare i momenti di intimità.

Il sesso di coppia fa bene a mente e corpo, ma più passa il tempo e più questi momenti diminuiscono. Programmare quindi i momenti di intimità sessuale potrebbe essere strategico per i partner. Si tratta di ritagliare un’ora da dedicare solo al partner e al sesso di coppia. Se mettiamo sempre in fondo alla lista il piacere sessuale, ci dimentichiamo di quanto possa essere bello. Inseriamo in agenda un appuntamento d’amore con il proprio partner.

L’attesa del piacere rende il piacere ancora più bello. Sapere di avere un appuntamento in agenda stuzzica la mente facendoci sognare, risvegliando quella magica fantasia efficace per la coppia. Ritagliare quindi dei momenti intimi a cadenza periodica è funzionale: è bello stare insieme a letto. Le coccole e il sesso sono una terapia essenziale per rendere equilibrata e longeva una relazione di coppia. L’agenda serve per segnare l’appuntamento, ma quando il piacere sarà finalmente riscoperto, non ci sarà più neanche bisogno di prendere appunti per ricordarlo!