Green e innovazione di pari passo verso il futuro

Maria Bianca Farina, presidente dell’Ania, è intervenuta all’Auditorium Parco della Musica di Roma:

Le assicurazioni stanno investendo per sviluppare nuove soluzioni e modelli di servizio che trovano nell’innovazione un ruolo sempre più decisivo per affrontare le sfide del presente. Si tratta di un percorso che il settore ha intrapreso da anni, investendo lungo tutta la catena del valore con importanti risultati.

Facendo un’analisi attenta dell’innovazione, si può partire da quelle che oggi sono le più avanzate tecniche di data analytics. Queste servono per avere una maggiore capacità di stima dei rischi. Con l’innovazione si possono coprire bisogni relativi a salute e benessere. Sono servizi legati alle cure con l’uso di dispositivi innovativi per il controllo dei pazienti e la condivisione di dati clinici con la telemedicina.

Ci sono anche soluzioni per il campo dei rischi climatici come sensoristica e tecnologie satellitari. Un modo per raccogliere dati e l’intelligenza artificiale per elaborarli con previsione del rischio di eventi climatici estremi. Anche il settore della mobilità sta creando ecosistemi per dare maggiori servizi. Polizze di copertura Rca basate sullo stile di guida del cliente capaci di stimolare comportamenti virtuosi.

Alle aree innovative si aggiunge il rischio cyber con soluzioni per cittadini e imprese. Sul fronte delle assicurazioni sussistono anche percorsi di accelerazione e partnership con startup. Anche investimenti diretti fino alla creazione di fondi venture capital per investire su settori ad alto potenziale. L’Italia ha bisogno di più protezione e competenze, anche per gestire i rischi da parte di cittadini e imprese.