Gentle mobility: ecco come può aiutarci in città

La gentle mobility è una tendenza emergente che si sta diffondendo in tutto il mondo. Questo movimento è incentrato sull’utilizzo di forme di trasporto più ecologiche, sostenibili e a basso impatto ambientale. È un modo per promuovere una maggiore consapevolezza ambientale e un modo più sano per muoversi.

Questo nuovo tipo di mobilità comprende qualsiasi mezzo di trasporto, dalla bicicletta all’autobus, al treno, alla nave, all’auto elettrica. Il movimento incoraggia un modo di viaggiare più attento all’ambiente, riducendo le nostre emissioni di CO2 e altri gas serra. La gentile mobilità sta incoraggiando le persone a scegliere modi di viaggio più sostenibili, sia per motivi ambientali che economici.

Inoltre, la gentle mobility sta incoraggiando le persone a utilizzare modi di trasporto più sociali. Ad esempio, invece di prendere l’auto per andare al lavoro, le persone possono scegliere di prendere l’autobus o di fare una passeggiata. Questo può aiutare a rendere più semplici le nostre vite, poiché ci permette di trascorrere meno tempo nel traffico e più tempo con gli altri.

Questa nuova tendenza può anche aiutare le persone a risparmiare denaro. Ad esempio, prendendo l’autobus o andando in bicicletta invece di prendere l’auto, le persone possono risparmiare denaro sui costi di carburante. Inoltre, i mezzi di trasporto pubblici possono aiutare le persone a ridurre i costi di viaggio.

La gentle mobilty è un movimento che sta crescendo di giorno in giorno, e sempre più persone stanno abbracciando questo modo di viaggiare. Se stai cercando di fare la tua parte per aiutare l’ambiente, considera di adottare la mobilità gentile nella tua routine quotidiana.

Le regole della gentle mobility

Non solo mobilità alternativa, la gentle mobility è promossa anche da un panel di esperti che, sotto l’etichetta della mobilità dolce, ha messo insieme 10 semplici regole da seguire per vivere la città con più serenità in sella o al volante:

Sedersi al volante in condizioni psicofisiche ottimali. Condizioni: è necessario uno stato calmo e composto per mettersi al volante di un veicolo. Conoscenza e senso di responsabilità : quando guidi un qualsiasi veicolo, devi essere consapevole di ciò che stai facendo e comportarti nel pieno rispetto degli altri guidatori o dei pedoni. Guidare il proprio veicolo con prudenza : Conoscere e rispettare le regole del codice della strada è essenziale per circolare in sicurezza sulla strada. Preferire movimenti sostenibili : quando si viaggia è possibile fare scelte che salvano l’ambiente, ad esempio preferibilmente viaggiare con i mezzi pubblici o spostarsi a piedi o in bicicletta, che aiuta a ridurre le emissioni nocive nell’aria. Parcheggiare solo nelle aree designate : non lasciare mai il tuo veicolo in aree non autorizzate; oltre a infrangere le regole del traffico, è possibile che tu ostacoli anche gli altri. Evitare di guidare il tuo veicolo dove non è consentito: evita di pedalare con la bicicletta sul marciapiede o di sorpassare un’auto in un’area pedonale; oltre al rischio di una multa, si può incorrere in un incidente con altri pedoni o conducenti. Segnalare movimenti/cambi di direzione : la strada non è di nostra proprietà; devi sempre avvisare gli altri quando decidi di cambiare corsia o entrare/uscire da un luogo. Dare la priorità ai mezzi pubblici : quando viaggi con i mezzi pubblici, riserva sempre i posti per le fasce di età più vulnerabili come anziani, donne incinte e bambini. Abbandono di un veicolo condiviso in una zona che non intralcia la circolazione. Quando si lascia un veicolo condiviso, deve essere lasciato in un luogo che non intralci la circolazione e possa essere facilmente trovato da un altro utente.

Comportamenti che gli automobilisti odiano

Quali atteggiamenti i cittadini odiano e mantengono più pericolosamente? Non è accettabile per gli uomini vedere auto o veicoli condivisi parcheggiati su marciapiedi e marciapiedi (3%), soprattutto padri con carrozzine o badanti che devono prendersi cura di pazienti in sedia a rotelle o disabili o incontrare persone in scooter. che zigzagano in mezzo alla strada (29%), motociclisti fuori dalla propria corsia riservata, magari affiancati (26%).



Chiudono la top 5 per gli uomini chi non cede il posto ad anziani o donne sui mezzi pubblici (23%) e chi lascia auto e scooter condivisi sporchi o in condizioni tali da non essere utilizzabili dall’utente successivo (23 ). % 19%).

E cosa fa arrabbiare le donne al contrario? Salire sul podio nel trasporto pubblico senza dare la preferenza a chi deve scendere (3%), rifiutare i veicoli smart condivisi fuori città (35%), attraversare la strada dove non è possibile nemmeno con la bicicletta o il monopattino (28%).

L’eccessiva velocità con cui le persone si muovono nelle aree pedonali (17%) e la maleducazione dei conducenti di veicoli condivisi e privati, che raramente consentono ai pedoni di attraversare il marciapiede (12%), chiudono la classifica delle cose più odiate dagli automobilisti in città.

Questa è un’immagine di un sondaggio realizzato da Authority for Dentsu Creative, che è stato realizzato utilizzando la metodologia WOA (Web Opinion Analysis) su circa 1.200 italiani di età compresa tra i 20 e i 50 anni.