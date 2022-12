Si è soliti pensare nell’immaginario collettivo che le storie di fantasmi siano solo una moda derivata da Halloween… ma c’è molto di più. Quindi perché dovreste guardare Darby Harper? Il regista è Silas Howard e questo è il suo nuovo film fantasy per adolescenti per Disney, in arrivo.

Howard è principalmente noto per il suo lavoro in televisione, dirigendo diversi episodi di importanti serie TV. In particolare, è stato il primo regista trans di Transparent, una serie tv Amazon. Alcune delle recenti opere di Howard includono episodi di This is Us, High Maintenance, Everything’s Gonna Be Okay e A League of Their Own. Howard è noto anche per il suo film d’esordio alla regia del 2001 By Hook or By Crook, scritto e diretto insieme a Harry Dodge.

Il titolo originale è Darby and the Dead e il film è basato sulla sceneggiatura specifica Darby Harper Wants You to Know, scritta da Wenonah Wilms e Becca Greene. Detto questo, diamo un’occhiata a tutto ciò che sappiamo finora su Darby Harper e perché dovreste vederlo su Disney Plus. Cosa potete aspettarvi dalla trama? Chi è schierato nel cast? E cos’altro dovrebbe sapere il pubblico su Darby Harper?

Sebbene al momento non possiamo rivelarvi molti dettagli della trama, abbiamo una linea guida per darvi un’idea di dove andrà a finire la storia. La storia segue Darby Harper, che dopo aver vissuto un’esperienza di pre-morte da bambina ottiene la capacità di vedere i fantasmi. Per combattere la noia esistenziale del liceo, gestisce un’attività secondaria di consulenza agli spiriti locali nel tempo libero. Quando un accade un evento inaspettato tra Darby e Capri, la ragazza più popolare del suo liceo, Darby accetta con riluttanza di aiutarla e nel frattempo impara come adattarsi di nuovo al mondo dei vivi.

I film delle scuole superiori non sono una novità; nemmeno i film in cui i personaggi possono parlare con i morti. Tuttavia, Darby Harper sembra presentare una nuova interpretazione di questi generi ormai anche un po’ logori.

Avere il personaggio principale che interagisce e si adatta al mondo dei fantasmi più che al mondo umano potrebbe essere un modo efficace per raccontare la storia di qualcuno che potrebbe non adattarsi. Forse Darby si sente più a suo agio con i fantasmi che con le persone grazie al suo dono unico.

Solo perché potremmo aver già visto questo tipo di storia non significa che non ci sia nulla di nuovo a che fare con essa.

Quando il film è stato annunciato per la prima volta come Darby Harper Wants You to Know, Storm Reid era assegnata al ruolo principale. Anche Reid, meglio conosciuta per i suoi ruoli in Euphoria (è la sorella minore di Rue) della HBO e nel film A Wrinkle in Time, è stata coinvolta nella produzione del film. In seguito Reid è stata sostituita, il ruolo di Darby Harper è stato affidato a Riele Downs, nota per il suo ruolo in Henry Danger di Nickelodeon. Oltre a Downs, nel film ci sarà anche Auli’i Cravalho di Moana nei panni di Capri. La Capri di Cravalho è descritta come una cheerleader che ha una sorta di storia condivisa con Darby di Downs. Di seguito il trailer del film pubblicato su YouTube:

Il cast includerà anche Asher Angel di Shazam! e Andi Mack di Disney Channel. La star di Chosen Jacobs è nel cast, così come Derek Luke di 13 Reasons Why. Apparirà la star di #BlackAF Genneya Walton, insieme alla star di Supergirl Nicole Maines, che è stata in particolare la prima persona a interpretare un supereroe transgender nella televisione americana.

Darby Harper ha segnato un grande nome con Tony Danza che farà parte del cast. Danza ha assistito a un rimbalzo della carriera negli ultimi anni, con ruoli in Power Book III: Raising Kanan di Starz e l’imminente sequel di Who’s the Boss? in arrivo su Amazon. Al momento non possiamo rivelare informazioni sul personaggio di Danza. Infine, la fama di Wayne Knight di Seinfeld nei panni del famigerato Newman farà anche parte del cast. A differenza di molti altri nomi nel cast, Knight ha un personaggio allegato. Interpreterà Mel, descritto come “un allegro ragazzo morto che gioca a poker sugli spalti e ha l’obiettivo finale di attraversare i cancelli bianco perla”.

A colloquio con i fantasmi: un po’ di storia

Vogliamo adesso fare un piccola digressione, non proprio piccola ma che aiuta a collocare le storie di fantasmi nell’immaginario antropologico. Ci sono stati due teorici francesi Jacques Rancière e Jacques Derrida hanno entrambi prodotto riflessioni sulla natura delle cosiddette “apparizione di fantasmi” nella storia e sul loro rapporto con la nozione di fantasma, di “spettro”. Si impegna brevemente con la rivolta civica a Carcassonne guidata da Hélie Patrice nel 1303, un evento “ossessionato” da rivolte precedenti; e con le prove fornite da Arnaud Gélis al vescovo inquisitore Jacques Fournier, in cui Gélis affermava di aver visto e parlato con una varietà di fantasmi. Questi brevi esempi ci permettono di riflettere sulla natura del “dissenso” nel periodo medievale, e sull’inevitabile distanza e incertezza epistemologica che la natura materiale dell’argomento.

Cos’è un fantasma, dopotutto, che dovrebbe spaventarci così tanto, se non la nostra stessa faccia?

Per riflettere su alcune questioni riguardanti il ​​modo in cui, in quanto esseri sociali, siamo in vari sensi perseguitati da queste storie, voglio iniziare invocando due apparizioni spettrali. Entrambi compaiono nel sud della Francia all’inizio del XIV secolo; entrambi ci sono noti attraverso processi inquisitori. La prima apparizione è puramente figurativa. Il contesto è la tesa politica civica di Carcassonne verso la fine del quattordicesimo secolo, e le prove provengono dai successivi atti processuali di un predicatore francescano radicale chiamato Bernard Délicieux, perseguito per eresia più di un decennio dopo, nel 1319.

Nei primi anni del XIV secolo, alcuni cittadini avevano resistito all’attenzione degli inquisitori sulla malvagità eretica, in parte appellandosi all’autorità reale e papale, e in parte attraverso l’azione diretta. Si opponevano in particolare a un precedente accordo segreto stipulato tra funzionari civici e inquisitori che aveva stabilito una sorta di ammissione involontaria di colpe collettive per l’intero paese.

Spinti in parte da Bernard Délicieux, i Carcassonnais avevano protestato apertamente con Filippo IV di Francia quando aveva visitato la città; aveva sfondato il locale carcere inquisitorio; e aveva apparentemente tramato ribellione. Funzionari reali, indagando su quanto stava accadendo, sentirono riferire da un testimone chiamato Guillaume Brunel di un incontro sedizioso in cui, tra l’altro, un capo del borgo chiamato Hélie Patrice sedeva su una sedia rialzata – una cattedra in latino, che si potrebbe tradurre come ‘trono’. Un funzionario reale, mastro Albert de la Vallète, raccontando tutto questo alcuni anni dopo al processo di Délicieux, riferì che avendo sentito questo – su Hélie Patrice e il “trono”.

È possibile che, al momento dell’interrogatorio originario, “Pietro il Re” fosse un’apparizione ancora vivente: era un tessitore che era diventato il capo della grandissima rivolta popolare nelle Fiandre iniziata nel 1297 e che fu, alcuni anni dopo, ancora turbando l’autorità di Filippo IV di Francia. Al momento del successivo processo a Bernard Délicieux, era definitivamente morto; ma in ogni caso, doveva agire come un fantasma inquietante, evocato da un testimone ostile per evocare lo spaventoso spettro del “tradimento” piuttosto che la semplice disobbedienza civica.

Il secondo fantasma – o meglio, i fantasmi – sono, per quanto cose del genere possano essere, reali piuttosto che figurative. Dai processi inquisitori condotti dal vescovo Jacques Fournier (in seguito papa Benedetto XII) alla ricerca degli eretici catari nel sud della Francia, sopravvivono prove sostanziali relative a un uomo chiamato Arnaud Gélis. Il registro del processo di Fournier registra lunghi interrogatori di varie persone, le loro parole tradotte in latino dallo scriba notarile, ma con molti dettagli circostanziali conservati. La maggior parte delle persone interrogate erano direttamente collegate agli ultimi predicatori eretici esistenti nella regione, ma Fournier interrogò anche un certo numero di laici che gli erano stati segnalati per credenze idiosincratiche, piuttosto che informate da una teologia eterodossa organizzata.

Arnaud Gélis era uno di questi, denunciato al vescovo da diversi testimoni, perché, aveva più volte affermato, poteva vedere i morti. Infatti, non solo li ha visti, ma ha interagito fisicamente e ha parlato con loro. Il suo primo incontro spettrale fu con un defunto canonico di Pamiers, nella cui casa Arnaud aveva precedentemente prestato servizio. Il fantasma è apparso nel cuore della notte, mentre Arnaud era a letto, e ha parlato con lui, trasmettendo messaggi sull’aldilà; successivamente, molti altri fantasmi apparvero ad Arnaud, in una varietà di ambientazioni.

Questi fantasmi parlavano di questioni pratiche e preoccupazioni spirituali, e Arnaud fungeva da intermediario per comunicare con i parenti in vita. Potevano essere padroni feroci, picchiandolo fisicamente quando non obbediva, ma il messaggio che riferivano era, nel complesso, alquanto rassicurante: i morti camminavano di chiesa in chiesa, facendo questo (ma solo questo) come penitenza, e alla fine avrebbero riposato in pace.

Non c’era da temere la dannazione eterna; solo i demoni risiedevano all’inferno. Sfortunatamente per Arnaud, queste credenze erano eretiche, e quindi fu processato, costretto ad abiurare e ricevette una qualche forma di condanna – anche se cosa fosse esattamente, non lo sappiamo.

Nell’evocare questa particolare parte della storia, vogliamo impegnarci con due aree storiche più ampie, vale a dire lo studio delle rivolte popolari medievali e lo studio dell’eresia popolare medievale, come mezzo per riflettere su come potremmo scegliere di cogliere i fantasmi del passato, come potrebbero parlare al presente e persino indicare il futuro. Una delle cose che ci hanno affascinato a lungo sono gli atteggiamenti divergenti nei loro confronti che generalmente si trovano nel pensiero moderno. In generale, i commentatori moderni (anche se non recenti specialisti medievalisti) tendono ad essere in qualche modo sprezzanti nei confronti delle rivolte medievali, ma più entusiasti dell’eresia medievale.

Le rivolte popolari pre-moderne sono spesso sminuite o addirittura scontate a causa della loro religiosità percepita – immaginate come guidate da preti erranti, che si lanciano in visioni apocalittiche del futuro – la loro ingenuità politica e le loro limitate ambizioni: appellarsi ripetutamente a re e principi, cercare riparazione delle ingiustizie locali, ma senza pensare a un quadro più ampio se non nei termini più ampi e irrealistici.

I ribelli medievali avevano buone intenzioni, almeno in parte, ma con pochissime eccezioni, sia le loro idee che la loro base sociale non riuscivano a essere coerenti e quindi, dal punto di vista di una storia sociale, non riuscivano a realizzare adeguatamente il cambiamento. Gli eretici medievali, al contrario, sono spesso ritenuti eroici ed eccitanti; dicono la verità al potere, vanno coraggiosamente oltre i limiti dell’ortodossia e quindi – si immagina – costituiscono una sfida più fondamentale allo status quo, agiscono in un certo senso come un araldo della modernità in arrivo e possono essere citati come un ancora prezioso modello per l’azione attuale. “La cosa migliore della religione è che genera eretici”, scrisse il filosofo marxista Ernst Bloch nel 1968.

La nostra digressione trascende dall’opera che andrete a vedere sulla vostra piattaforma streaming ma a volte avere una conoscenza storica di una rappresentazione moderna può essere lo stimolo giusto a vederla in una prospettiva nuova.

Auli’i Cravalho, un fantasma senza pace

L’ultimo dettaglio che vi possiamo rivelare è la nuova clip dal film originale di prossima uscita Darby Harper, che segue un’adolescente ordinaria che possiede la capacità di vedere e parlare con i fantasmi e deve aiutare la sua rivale a trasferirsi nell’aldilà. Il film sarà interpretato da Auli’i Cravalho, conosciuta come la voce di Moana del film animato Disney, nei panni di Capri, che è recentemente morta e non ne è molto felice. Di seguito la clip pubblicata su YouTube:

Annunciato per la prima volta nell’ottobre 2021, Darby and the Dead presenterà Riele Downs nei panni della titolare Darby Harper, un’adolescente che ha acquisito la capacità di vedere e parlare con i fantasmi dopo essere sopravvissuta a un’esperienza di pre-morte da bambina. Un’emarginata sociale che preferisce la compagnia degli spiriti, la vita di Darby prende una svolta inaspettata dopo che Capri (Auli’i Cravalho), la ragazza più popolare della scuola, muore improvvisamente in uno strano incidente con una piastra per capelli ed è costretta ad andare da Darby per chiedere aiuto;

il viaggio che ne risulta costringe Darby a “emergere dal suo esilio autoimposto e reinventarsi – che lungo la strada le permette di trovare nuova gioia nella terra dei vivi”.

La clip più recente di Darby Harper vede Darby essere bruscamente svegliata da una Capri appena morta, che conosce le abilità segrete di Darby da Gary, il giardiniere della scuola, e chiede a Darby di riportarla in vita prima della sua festa “Sweet 17”. Darby, tuttavia, è fermamente convinta che riportare indietro i fantasmi non sia possibile, e tutto ciò che può fare è aiutare Capri ad andare avanti.

“Negazione”, dice, apparentemente alla telecamera. “È la fase più difficile.”

Riele Downs, che interpreta Darby, è probabilmente più nota per il suo ruolo nella serie di Nickelodeon Henry Danger, in cui interpreta Charlotte, la migliore amica del protagonista Henry. Inoltre, come accennato, Downs ha anche recitato nel ruolo di Arielle in The Gabby Douglas Story (2014) e Faith in The Best Man Holiday (2013).

Auli’i Cravalho, che interpreta Capri, è meglio conosciuta come la voce di Moana in Moana della Disney (2016), dove ha recitato al fianco di Dwayne “The Rock” Johnson nei panni di Maui. Oltre a fornire la voce parlante di Moana per il film, Cravalho è apparso anche nella pluripremiata colonna sonora del film, composta da Lin-Manuel Miranda.