Alien: in sviluppo un nuovo film, le riprese inizieranno a febbraio

Arrivano delle novità importanti riguardo al franchise di Alien: secondo Film & Television Industry Alliance la produzione del nuovo film della saga inizierà a febbraio in Ungheria, ed il titolo del progetto sarà Alien: Romulus.

La data precisa per l’inizio delle riprese è quella del 6 febbraio, e la location scelta è quella di Budapest. Non sono stati offerti dettagli particolari sulla trama del lungometraggio, se non il fatto che Alien: Romulus sarà:

Una storia originale basata sul film sci-fi horror del 1979.

A dirigere il film ci sarà Fede Alvarez (che ha già lavorato al remake de La Casa ed a Man in the Dark), che avrebbe anche scritto il soggetto della storia. Questo trattamento sarebbe rimasto nel cassetto dei 20th Century Studios per diversi anni prima di ricevere il semaforo verde.

Nel film ci sarà come protagonista l’attrice Cailee Spaeny, che si è già vista in Mare of Easttown. Alien: Romulus, secondo quanto riportato dai vari rumor, dovrebbe uscire direttamente su Hulu, anziché nelle sale cinematografiche. Il tutto avrebbe l’obiettivo di replicare il successo di Prey, film della saga di Predator, che è stato distribuito la scorsa estate, e che in Italia è arrivato direttamente su Disney+.

Riguardo a questo film il presidente dei 20th Century Studios, Steve Asbell, ha dichiarato:

Il progetto è una storia veramente ben fatta, con un gruppo di personaggi che non si erano ancora visti nel franchise.

Ricordiamo che è in lavorazione anche una serie TV su Alien. Il capo di FX, John Landgraf, ha detto a riguardo:

La serie TV sarà ambientata prima della comparsa di Ripley. Sarà la prima storia del franchise di Alien ambientata sulla Terra. Perciò sarà un racconto collocato nel nostro pianeta, più o meno intorno alla fine di questo secolo: sarà una storia ambientata a settant’anni da oggi. Ripley non prenderà parte a questa serie, né alcun altro personaggio della saga.

Potrebbero interessarti anche queste news: