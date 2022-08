Prey è il contenuto Disney+ Star più visto di sempre

Mentre in Italia il lungometraggio Prey è arrivato direttamente su Disney+, a distribuirlo negli Stati Uniti è stata la piattaforma Hulu, che ha da poco comunicato che si tratta del prodotto più visto di sempre per quanto riguarda la propria distribuzione. Non solo, Disney ha comunicato che Prey è anche il contenuto Disney+ Star più visto di sempre ed anche il contenuto Star+ più visto di sempre in America Latina.

Disney e Hulu non hanno comunicato dei numeri precisi, ma l’annuncio dei risultati ottenuti da Prey a livello di audience non fanno che confermare le ottime parole spese dalla critica.

Ambientato 300 anni fa nella Nazione Comanche, Prey è la storia di una giovane donna di nome Naru, guerriera feroce ed estremamente abile. Cresciuta all’ombra di alcuni dei più leggendari cacciatori che si aggirano per le Grandi Pianure, Naru intende proteggere la sua gente quando un pericolo minaccia il suo accampamento. La preda che insegue, e che infine affronta, si rivela essere un predatore alieno altamente evoluto con un arsenale tecnologicamente avanzato: ne nasce una feroce e terrificante resa dei conti tra i due avversari.

Prey è diretto da Dan Trachtenberg, scritto da Patrick Aison (Jack Ryan, Treadstone) e prodotto da John Davis (Jungle Cruise, The Predator), Jhane Myers (Monsters of God) e Marty Ewing (It – Capitolo due), con Lawrence Gordon (Watchmen), Ben Rosenblatt (Snowpiercer), James E. Thomas, John C. Thomas e Marc Toberoff (Fantasy Island) come produttori esecutivi.