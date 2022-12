TransNusa Airlines riceve il COMAC ARJ21

22—Dic—2022 / 8:30 AM

L’indonesiana TransNusa Airlines ha ricevuto il COMAC ARJ21, l’aereo regionale cinese. Il produttore ha consegnato l’aereo al suo primo cliente straniero, appunto, TransNusa. Il COMAC potrebbe essere una minaccia per il duopolio Airbus-Boeing. Il COMAC ARJ21-700 consegnato è registrato PK-TJA e configurato con 95 posti in classe economica. La sua autonomia di volo è da 2.225 a 3.700 chilometri (da 1382 a 2300 miglia).

Se si esclude il nuovo arrivato, TransNusa ha tre aeromobili nella sua flotta, tutti Airbus A320-200 noleggiati da locatori di aeromobili. Le consegne di tutti i COMAC ARJ21-700 dovrebbero essere completate entro il 2026. COMAC ha ancora degli assi nella manica che gli consentono di minacciare il duopolio Airbus-Boeing, come il C919. Il primo velivolo a corridoio singolo è stato consegnato al cliente China Eastern Airlines. Dopo la prima consegna, COMAC deve soddisfare centinaia di ordini da diverse compagnie aeree. Resta da chiedersi se il rivale ufficializzato in competizione con l’Airbus A320 e il Boeing 737 potrà mai arrivare sui mercati internazionali. La risposta è racchiusa in quando e quale cliente straniero lo farà.

Il C919 riuscirà sicuramente a ottenere vendite adeguate che consentiranno all’aeromobile di poter diffondersi nei mercati internazionali. Così come il COMAC ARJ21-700 è stato consegnato alla TransNusa, i vettori russi, indonesiani o africani forse saranno possibili clienti dell’aereo regionale o del C919. COMAC non dovrebbe essere sottovalutato come produttore di aeromobili.