Medusa spaziale illumina i cieli d’America

I due satelliti SES commerciali, chiamati O3b mPower 1 e 2, sono stati lanciati creando uno spettacolo luminoso. Ha formato una specie di medusa spaziale nel cielo. Un’esibizione visibile a centinaia di chilometri di distanza. Due satelliti lanciati in orbita dalla Florida illuminando il cielo di notte con qualcosa di più dei suoi motori infuocati. Una magia per gli occhi! Il loro lancio è avvenuto con un razzo Falcon 9 decollato dallo Space Launch Complex 40 alla Cape Canaveral Space Force Station. Visibile fin dalla Carolina del Nord.

Tantissime le immagini e numerosi i filmati che mostrano foto pazzesche del razzo Falcon 9 di SpaceX al tramonto, con una lunga coda iridescente. La società ha dato il via con il lancio del nuovo satellite SWOT (Surface Water and Ocean Topography) della NASA per mappare l’acqua della Terra. La missione è decollata da un pad SpaceX presso la Vandenberg Space Force Base in California. Un altro razzo Falcon 9 è stato lanciato dall’azienda Elon Musk in Florida. Lo scopo era portare in orbita un nuovo lotto dei suoi satelliti Internet Starlink. A lanciare la missione il Pad 39A del Kennedy Space Center della NASA vicino alla Cape Canaveral Space Force Station.