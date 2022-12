Long COVID, trovato il motivo della perdita dell’olfatto

Il motivo per cui alcune persone non riescono a recuperare l’olfatto dopo il COVID-19 è legato a un continuo attacco immunitario alle cellule nervose olfattive e a una diminuzione del numero delle cellule nervose stesse, secondo quanto riferito da un team di scienziati guidato dalla Duke Health. La scoperta, pubblicata sulla rivista Science Translational Medicine, fornisce un’importante visione di un problema fastidioso che ha afflitto milioni di persone che non hanno recuperato completamente il senso dell’olfatto dopo COVID-19.

Pur concentrandosi sulla perdita dell’olfatto, la scoperta fa luce anche sulle possibili cause alla base di altri sintomi da long COVID – tra cui affaticamento generalizzato, respiro corto e nebbia cerebrale – che potrebbero essere innescati da meccanismi biologici simili.

“Uno dei primi sintomi tipicamente associati all’infezione da COVID-19 è la perdita dell’olfatto”, ha dichiarato l’autore Bradley Goldstein, professore associato presso il Dipartimento di Chirurgia della Testa e del Collo e Scienze della Comunicazione della Duke e del Dipartimento di Neurobiologia.

“Fortunatamente, molte persone che presentano un’alterazione dell’olfatto durante la fase acuta dell’infezione virale recuperano l’olfatto entro una o due settimane, ma alcune non lo recuperano”, ha detto Goldstein. “Dobbiamo capire meglio perché questo sottogruppo di persone continua ad avere una perdita persistente dell’olfatto per mesi o anni dopo l’infezione da SARS-CoV2″.

Nello studio, Goldstein e i colleghi della Duke, di Harvard e dell’Università della California-San Diego hanno analizzato campioni di epitelio olfattivo raccolti da 24 biopsie, tra le quali quelle di nove pazienti affetti da perdita dell’olfatto a lungo termine in seguito a COVID-19. Questo approccio basato sulla biopsia – utilizzando sofisticate analisi di singole cellule – ha rivelato una diffusa infiltrazione di linfociti T impegnati nella risposta infiammatoria nell’epitelio olfattivo, il tessuto del naso in cui si trovano le cellule nervose dell’olfatto. Questo processo infiammatorio, unico nel suo genere, persisteva nonostante l’assenza di livelli rilevabili di SARS-CoV-2.

Inoltre, il numero di neuroni sensoriali olfattivi è diminuito, forse a causa del danneggiamento del delicato tessuto dovuto all’infiammazione in corso.

“I risultati sono sorprendenti”, ha detto Goldstein. “Assomiglia quasi a una sorta di processo autoimmune nel naso”.

Goldstein ha detto che conoscere quali siti sono danneggiati e quali tipi di cellule sono coinvolte è un passo fondamentale per iniziare a progettare trattamenti.

“Speriamo che la modulazione della risposta immunitaria anomala o dei processi di riparazione all’interno del naso di questi pazienti possa aiutare a ripristinare almeno in parte il senso dell’olfatto”, ha detto Goldstein, sottolineando che questo lavoro è attualmente in corso nel suo laboratorio. Goldstein ha aggiunto che i risultati di questo studio potrebbero essere utili anche per ulteriori ricerche su altri sintomi di lunga durata della COVID-19 che potrebbero essere soggetti a processi infiammatori simili.