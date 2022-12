In Giappone aprirà un parco a tema dedicato esclusivamente a Slowpoke, il Pokémon

Un parco a tema esclusivamente dedicato ai Pokémon. Anzi, ad un Pokémon. No non è Charizard. E nemmeno Pikachu.

Un parco a tema esclusivamente dedicato ai Pokémon. Anzi, ad un Pokémon. No non è Charizard. E nemmeno Pikachu. Si tratta di Slowpoke, uno dei Pokémon della prima generazione e non esattamente uno dei più carismatici o amatissimi dai fan (a differenza di altri mostriciattoli altrettanto innocui come Psyduck).

Nasce tutto da un vecchio pesce d’aprile, diventato poi un tormentone sul web. Il parco a tema dovrebbe sorgere nei pressi di Ayagawa, un paesino di appena 25.000 anime nella prefettura di Kagawa. Anche questa scelta non è un caso ed ha sempre a che fare con lo stesso scherzo nato il 1 aprile del 2018.

Il pesce d’aprile raccontava di come la prefettura di Kagawa sarebbe presto stata rinominata in Prefettura Yadon (come è chiamato Slowpoke in giapponese) e che Slowpoke ne sarebbe diventato il governatore ad honorem. Ovviamente non c’era nulla di vero.

La prefettura – famosissima per i suoi udon – è diventata presto una meta di pellegrinaggio per i fan dei Pokémon e nelle varie città in cui si dirama è molto facile imbattersi in murales dedicati a Slowpoke, oltre che tombini, decorazioni e ristoranti e bar che propongono menù e drink a tema.

Il parco tematico – che sarà perlopiù un’area giochi per le famiglie – sarà inaugurato ad aprile del 2023 e nella stessa area dovrebbero nascere anche degli hotel e ristoranti dedicati a Slowpoke.