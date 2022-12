Forspoken, gli sviluppatori hanno accolto i feedback dei giocatori: ecco le correzioni apportate

La demo di Forspoken pubblicata di recente su PS5 ha permesso a Luminos Production di accogliere i feedback degli utenti in vista della pubblicazione della versione finale. Come sappiamo, la demo è stata oggetto di numerose critiche da parte degli utenti che hanno riversato il loro malcontento sui social, sottolineando come il gioco fosse al di sotto delle loro aspettative soprattutto sul piano prettamente tecnico.

Al momento, Luminos ha già apportato diverse correzioni in base alle opinioni degli utenti. Il team ha sottolineato di aver già incrementato la grandezza dei testi, migliorato la mappatura dei controlli e risolto i problemi all’HDR sperimentati in alcuni casi. Le immagini che trovate qui sotto offrono un confronto tra il prima e il dopo che dimostra le implementazioni già inserite.

It's amazing to see so many of you enjoying your time in Athia with the #Forspoken Demo on PS5.

We're listening to all your feedback and can confirm that the full game will have increased text size, button mapping and will fix the HDR issues that some players are experiencing. pic.twitter.com/eKopx8UgCW

— Forspoken (@Forspoken) December 21, 2022