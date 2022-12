Dead Space Remake: video diario racconta la genesi della corazza di Isaac

Dead Space Remake torna a mostrarsi in un nuovo video diario tutto dedicato alla genesi dell’iconica corazza indossata dal protagonista del gioco, Isaac Clarke. Nel filmato, che trovate qui sotto, i designer della sussidiaria canadese di Electronic Arts discutono circa le modifiche introdotte nella costruzione della corazza di Isaac che a quanto pare si ispirerebbe alla serie animata Neon Genesis Evangelion.

Lo ha rivelato il designer che l’ha creata, Chi-Wai Lao, parlando di come l’anime di Hideaki Anno abbia influenzato l’estetica della tuta e in particolare il supporto per la colonna vertebrale e il design dell’Entry Plug. Da qui arrivò l’idea di mostrare in modo molto evidente la colonna vertebrale e sistemi di supporto vitale nella parte posteriore della corazza in Dead Space.

Per realizzare la nuova versione della tuta di Isaac, il team è partito dal modello originale per poi inserire nuove modifiche e dettagli al fine di renderla più realistica e adatta al contesto rimodernato della nuova versione del gioco. Ma non solo solo: per dare vita ad una versione più moderna dell’armatura, il team è andato oltre mera componente estetica, arrivando a studiare persino la struttura interna della tuta per renderla ancor più verosimile.

Annunciato durante l’EA Play Live 2021, Dead Space Remake è il rifacimento del celebre cult del 2008. Il gioco proporrà una nuova grafica di attuale generazione, un nuovo sistema di illuminazione, il doppiaggio di Isaac (nell’originale non parlava) con il doppiatore di Dead Space 2 e Dead Space 3 e altri miglioramenti di gameplay, come un nuovo sistema di smembramenti dei necromorfi e tanto altro ancora.

Dead Space Remake sarà disponibile a partire dal 27 gennaio 2023 per PC, PS5 e Xbox Series X|S.