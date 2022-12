Avatar: La Via dell’Acqua, dietro le quinte della performance capture

James Cameron e il cast di Avatar: La Via dell’Acqua ci mostrano come è stata realizzata l'avanzatissima performance capture del film.

Sappiamo benissimo che la realizzazione tecnica dei film di James Cameron è certosina e sfrutta sempre il massimo della tecnologia disponibile, sia a livello di cineprese ed espedienti meccanici e fotografici che per quanto riguarda di effetti visivi e digitali, costantemente all’avanguardia: Avatar: La Via dell’Acqua naturalmente non è da meno e utilizza il cosiddetto “performance capture”, ovvero una versione più accurata, fin nei dettagli, dell’ormai classico motion capture. Nel nuovo video dietro le quinte il cineasta e il suo cast ci mostrano come la magia prende vita e le più piccole sfumature interpretative degli attori vengono riportate sui modelli virtuali dei Na’vi.

Con Avatar: La Via dell’Acqua, l’esperienza cinematografica raggiunge nuove vette: Cameron trasporta il pubblico nel magnifico mondo di Pandora in un’avventura spettacolare e ricca di azione.

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano. Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, la produzione Lightstorm Entertainment è interpretata da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. La sceneggiatura è scritta da James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver, e il soggetto è di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno. David Valdes e Richard Baneham sono i produttori esecutivi.

