Apple TV+: tutti i titoli Apple Original Film per il 2023

Apple ha svelato i titoli Apple Original Film previsti per il 2023: tanti i generi proposti, ma quel che accomuna tutte le produzioni che vedremo su Apple TV+ saranno i grandi nomi coinvolti. Vediamoli nello specifico, da Argylle a Killers of the Flower Moon, passando per Sharper.

“Argylle” è un thriller di spionaggio che segue le avventure di una super-spia di nome Argylle attraverso gli Stati Uniti, Londra e altre località ed è interpretato da Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, John Cena, Dua Lipa, Ariana DeBose e Samuel L. Jackson. “Argylle” è diretto da Matthew Vaughn che è produttore esecutivo, così come Adam Bowling, David Reid e Jason Fuchs, con Zygi Kamasa, Carlos Peres, Claudia Vaughn e Adam Fischbach.

“Ghosted”, un film romantico con alto tasso d’azione e avventura che vede protagonisti Chris Evans, Ana de Armas, Adrian Brody, Mike Moh, Amy Sedaris, Tim Blake Nelson e Tate Donovan.

“Killers of the Flower Moon“, basato sul best-seller di David Grann, è ambientato nell’Oklahoma degli anni ’20 e racconta la storia dell’assassinio di numerosi membri della Osage Nation, una zona ricca di insediamenti petroliferi; una misteriosa serie di crimini brutali che divennero noti come “il regno del terrore di Osage”. Il film è diretto da Martin Scorcese ed è interpretato da Leonardo DiCaprio, Robert DeNiro, Jesse Plemons e Lily Gladstone. I produttori, insieme allo stesso Scorcese, sono Dan Friedkin e Bradley Thomas per Imperative Entertainment e DiCaprio per Appian Way.

“Napoleon” di Ridley Scott, con Joaquin Phoenix nei panni del capo militare e imperatore francese, insieme a Vanessa Kirby nei panni di Josephine.

“Sharper“, un thriller neo-noir intriso di segreti e bugie, ambientato tra le camere da letto, le sale da bar e i consigli di amministrazione di New York. In questo film, in cui nessuno è come sembra, i personaggi sono in continua competizione per la ricchezza e il potere, in un gioco di ambizione, avidità, lussuria e gelosia che terrà il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo. “Sharper” è interpretato dal premio Oscar® Julianne Moore (“La storia di Lisey”, “Still Alice”), Sebastian Stan (“The Falcon and the Winter Soldier”, “Monday”), Justice Smith (“Genera+ion”, “Jurassic World: Il regno distrutto”), il pluripremiato John Lithgow (“Perry Mason”, “Bombshell”) e Briana Middleton (“Il bar delle grandi speranze”, prequel de “La bella e la bestia”). Il film è diretto da Benjamin Caron (“The Crown”, “Sherlock”), nominato agli Emmy e ai BAFTA, e prodotto da Julianne Moore e Bart Freundlich, Brian Gatewood e Alessandro Tanaka, Erik Feig e Jessica Switch attraverso la PICTURESTART, con Julia Hammer e Amy Herman come produttori esecutivi e Jodie Caron come co-produttrice; da una sceneggiatura Black List di Gatewood e Tanaka, il film farà il suo debutto su Apple TV+ il 17 febbraio.

“STILL: un film di Michael J. Fox”

Il film alternerà elementi documentaristici, d’archivio e fiction, raccontando la vita straordinaria di M. J. Fox attraverso le sue stesse parole: l’improbabile storia di un bambino minuto, cresciuto in una base dell’esercito canadese, che è riuscito a raggiungere le vette della celebrità nella Hollywood degli anni ’80. Il racconto della vita pubblica di M. J. Fox, pieno di brividi nostalgici e pagine luminose di cinema, si snoderà insieme ad aneddoti sulla sua vita privata mai svelati prima, compresi gli anni che seguirono alla diagnosi, a ventinove anni, del morbo di Parkinson. Intimo e onesto, ricco di contributi personali e dell’intera famiglia Fox, il film racconterà i trionfi e i travagli personali e professionali di Michael J. Fox, esplorando quello che accade quando un inguaribile ottimista come lui affronta una malattia incurabile. Un mix di avventura e romanticismo, commedia e dramma: per lo spettatore sarà come vedere… un film di Michael J. Fox.

“Tetris”

La storia del rivoluzionario videogioco, raccontata dal punto di vista di Henk Rogers, un progettista olandese di videogiochi che per primo si assicurò i diritti per distribuire Tetris sulle console, dove spopolò in tutto il mondo. Negli anni ’80 Rogers fu pesantemente coinvolto in una disputa sui diritti d’autore del franchise di uno dei giochi per computer più iconici di sempre. Nel cast Taron Egerton, Nikita Efremov e Toby Jones.

