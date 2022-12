Sorriso: consigli per Natale

Clotilde Austoni, odontoiatra, nota anche come l’influencer del sorriso, spiega:

I dolci per sé non rappresentano un nemico assoluto per la salute della bocca. È fondamentale però non abusarne e praticare un’accurata igiene orale, spazzolando i denti dall’alto verso il basso, passando il filo interdentale e lo scovolino nei punti dove è necessario. Gli zuccheri sono infatti il cibo preferito dei batteri, che se ne nutrono liberando gli acidi responsabili delle carie, ma lavando i denti correttamente non si ha nulla da temere.

Di seguito ecco i consigli dell’esperta per avere una bocca a prova di bacio e un sorriso sano e smagliante. Alcuni suggerimenti per evitare che i dolci delle festività influenzino negativamente la linea e la salute dentale.

La prima cosa è terminare il pasto con un bicchiere d’acqua che toglie i residui di alcuni cibi come frutta secca e panettone. Questi tendono ad appiccicarsi allo smalto e diventano più difficili da rimuovere. Preferibile consumare dolci con cioccolato fondente all’80-85%, sono meno cariogeni.

Dopo la pulizia dei denti, può essere utile usare una mousse remineralizzante per la protezione dello smalto. Esso è più facilmente attaccato dagli acidi in questo periodo. Prestare attenzione al vino rosso, al caffè, al tè e alle tisane. Per avere un sorriso brillante meglio non eccedere con bevande troppo pigmentate. Dopo averle bevute, ingerire un bicchiere d’acqua per eliminarne la prolungata permanenza in bocca. Fare sempre un periodico controllo dal dentista.