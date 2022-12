Shazam: Zachary Levi rassicura i fan sulle voci riguardo un suo rimpiazzo

Dopo che lo stesso James Gunn ha voluto chiarire alcune situazioni riguardo il futuro del DC Cinematic Universe, e dopo che Henry Cavill è stato sollevato dal ruolo di Superman, sul web sono circolate alcune voci con cui si sosteneva di un rimpiazzo di Zachary Levi come Shazam. Lo stesso attore però ha cercato di rasscurare gli appassionati.

Il tutto nasce con le parole di un’utente di Twitter che ha scritto:

Sono molto arrabbiata per il fatto che Zachary Levi non potrà essere più Shazam, considerando che era perfetto per quel ruolo, e giusto per aggiungere ulteriore sale alla ferita, lui è anche amico di James Gunn.