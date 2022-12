Offerte Amazon: Horizon Forbidden West PS5 ad un ottimo prezzo

Horizon: Forbidden West per PS5 si presenta attualmente in offerta sulla piattaforma di Amazon grazie a un forte sconto.

21—Dic—2022 / 8:10 AM

Le offerte di Amazon permettono di acquistare il videogioco Horizon Forbidden West per PS5 in forte sconto, con la possibilità di mettere mano sul gioco fino a che questo si presenta al prezzo scontato odierno. Parliamo nello specifico di un gioco che si presenta a 49,99€, un ottimo prezzo, il che rende di conseguenza la possibilità di mettere mano sul titolo in questione alquanto conveniente. Potete cliccare sul box qui sotto, o proseguire sul link.

Abbiamo a che fare con la nuova avventura dell’eroina Aloy, la quale armata di arco si trova a combattere orde di macchine in un’ambientazione post-apocalittica davvero affascinante, pronta a continuare le vicende del primo capitolo uscito nel 2017 su PS4 e poi arrivato anche su PC grazie a un porting. Unisciti ad Aloy nell’esplorazione dell’Ovest Proibito, una pericolosa frontiera che nasconde nuove e misteriose minacce.

Attraverso il link presente qui di seguito potete mettere mano sul gioco in questione per PS5 a prezzo scontato. Acquistandolo con Amazon, potrete anche beneficiare del diritto di reso esteso, valido fino al 31 gennaio 2023.

Trovate queste e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.